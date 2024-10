W Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, w Biurze Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu przeprowadzono w piątek przeszukania pod nadzorem prokuratury. Wiążą się one z prowadzonymi postępowaniami - poinformował wieczorem rzecznik diecezji.

Doprowadzenie jednego z trzech podejrzanych do Sądu Rejonowego w Sosnowcu, zdj. z 2 października / Michał Meissner / PAP

We wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn . Dwaj z nich to czynni duchowni z diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym księdzem, także z tej diecezji, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem. Dwaj księża usłyszeli łącznie 11 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Jeden z nich został aresztowany. Były ksiądz jest podejrzany o oszustwa.

"4 października br. w Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, w Biurze Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, a także w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu śledczy pod nadzorem Prokuratury, dokonali przeszukania w związku z prowadzonymi przez siebie postępowaniami. Informujemy, że Kuria w pełni współpracuje z wymienionymi organami, przekazując dane i nośniki, o które nas poproszono" - poinformował rzecznik diecezji ks. Przemysław Lech w zamieszczonym na stronie kurii oświadczeniu.

Instrukcja dla księży

Przypomniał, że 21 września rozpoczęła pracę pierwsza z komisji powołanych przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego, które mają wyjaśnić nieprawidłowości "do jakich mogło dochodzić w diecezji w poprzednich latach".

"Komisja, która ma m.in. zbadać kwestie nadużyć wobec małoletnich, została zainicjowana w czerwcu, zaś regularne prace rozpocznie w październiku. Kuria stoi na stanowisku, że konieczne jest nie tylko wyjaśnienie wszystkich trudnych spraw, ale i pomoc osobom skrzywdzonym" - podkreślił ks. Lech w oświadczeniu.

Kilka godzin wcześniej Kuria Diecezjalna w Sosnowcu potwierdziła informacje prasowe, że po ostatnich zatrzymaniach duchownych z tej diecezji rozesłała księżom informację, w której znalazły się instrukcje, jak powinni zachować się w podobnych sytuacjach . Intencją wiadomości było przypomnienie duchownym obwiązujących przepisów i przysługujących w takich sytuacjach praw - powiedział ks. Lech.

Seria skandali w diecezji sosnowieckiej

Do ostatnich zatrzymań doszło w śledztwie wszczętym w marcu ubiegłego roku na podstawie informacji pozyskanych podczas innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Zabił go 40-letni ksiądz. Strzelił do niego sześć razy z rewolweru i zadał wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.

Była to jedna z kilku spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wstrząsnęły diecezją sosnowiecką. We wrześniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Tomasza Z. w parafii w Dąbrowie Górniczej doszło do interwencji pogotowia i policji. "Gazeta Wyborcza" opisała je jako imprezę o charakterze seksualnym, która wymknęła się spod kontroli. Gdy jeden z uczestników spotkania stracił przytomność, inny wezwał pogotowie, ale ratowników nie chciano wpuścić do środka; ostatecznie na miejsce wezwano policję, po interwencji której ratownicy mogli zająć się nieprzytomnym

Prokuratura postawiła ks. Tomaszowi Z. cztery zarzuty: trzy z nich dotyczyły przestępstw narkotykowych, a jeden miał charakter obyczajowy. W kwietniu mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia. W konsekwencji tych wydarzeń w październiku ub.r. papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa sosnowieckiego, a administratorem diecezji mianował metropolitę katowickiego abp. Adriana Galbasa.

Kolejna sprawa w diecezji sosnowieckiej wydarzyła się w marcu tego roku i dotyczyła śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu księdza, który był rezydentem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu. Duchowny, który w diecezji był sędzią sądu biskupiego, usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowej. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Papież Franciszek 23 kwietnia 2024 r. nowym ordynariuszem sosnowieckim mianował bp. Artura Ważnego. W diecezji trwa audyt - pracę rozpoczęła komisja ds. rozeznania i rozwoju, której zadaniem jest przyjrzenie się, jak działają instytucje i struktury w wymiarze duszpasterskim, administracyjnym, prawnym i finansowym. Druga komisja, która zajmie się wyjaśnieniem skandali z udziałem duchownych jest - jak informował bp Ważny - "na etapie umocowania".