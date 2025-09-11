Ważąca 1,6 tony i wykonana z brązu rzeźba byka stanęła w centrum Katowic. Autorem jest Rafał Olbiński. Byk ma symbolizować dynamiczne przemiany miasta oraz siłę, która tkwi we współpracy.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

Rzeźba byka stoi na deptaku u zbiegu ulic: Dworcowej i Dyrekcyjnej. Nawiązuje do grafiki, którą Rafał Olbiński przygotował na okładkę tygodnika "Der Spiegel" w 2004 r., kiedy Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Byk stworzony jest z uścisku dwóch dłoni - symbolu porozumienia.

Byk to symbol potęgi, siły, potencji. To jest wszystko to, co Katowice mają lub będą mieć - uważa Rafał Olbiński. Według artysty siła i potęga tkwią w kompromisie i zgodzie. Szczególnie tutaj w Katowicach, które są centrum Górnego Śląska, który zawsze były na skrzyżowaniu kultury, skrzyżowaniu języków - wyjaśniał artysta podczas konferencji prasowej.

Prezydent Katowic Marcin Krupa także jest przekonany, że byk pasuje do Katowic. Miasto Katowice zaledwie 160-letnie, doskonale rozwijające się, dziś konkurujące z największymi miastami w Polsce, Europie i świecie - to są wszystko cechy silnego zwierzęcia. Tym silnym zwierzęciem na pewno jest byk - podkreśla prezydent. Zwrócił uwagę na związek rzeźby z wejściem Polski do Unii Europejskiej, ponieważ bez wsparcia finansowego wspólnoty dynamiczny rozwój i transformacja miasta nie byłyby możliwe.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

Pomysłodawcami i fundatorami rzeźby są Iwona i Jarosław Wieczorkowie z Fundacji In Corpore w Katowicach. Iwona Sosnowska-Wieczorek wyjaśniła, że to inicjatywa, która zrodziła się z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do UE, a także 20. rocznicy działania Fundacji In Corpore oraz 160-lecia Katowic.

Pod rzeźbą byka umieszczono kapsułę czasu. Zamknięto w niej m.in. listy podpisane przez uczestników konferencji oraz pamiątki dotyczące 160-lecia Katowic. Ma ona zostać otwarta za 100 lat.

Rzeźba ma 4,75 m długości, 2,41 m wysokości i 1,92 m szerokości.