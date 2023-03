Zima powraca w Śląskiem. Służby kryzysowe tamtejszego wojewody ostrzegają przed oblodzeniem, śniegiem i mrozem.

Jak informuje reporter RMF FM, powrotu zimy trzeba spodziewać się w całym regionie, ale najgorsze warunki mają być na południu, w Beskidach.

Chodzi o trzy powiaty i okolice Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. Od dzisiejszego popołudnia miejscami może tam spaść nawet do 10 centymetrów śniegu. Do tego mróz, w niektórych rejonach nawet do minus 10 stopni. A to oznacza też oblodzenie na drogach. Tak ma być co najmniej do jutra.

Wysoko w górach zima też nie odpuszcza. Jak ostrzegają ratownicy beskidzkiego GOPR, w rejonie Babiej Góry pod wpływem prognozowanych opadów śniegu i silnego wiatru może wzrastać zagrożenie lawinowe.

Opady śniegu mogą ucieszyć narciarzy. W Wiśle nadal czynnych jest kilka narciarskich ośrodków.