Park imienia Łukasza Litewki powstanie w Sosnowcu. Miasto upamiętni tragicznie zmarłego posła

RMF24

W Sosnowcu powstaje wyjątkowy park, który będzie nosił imię Łukasza Litewki – tragicznie zmarłego posła i społecznika. Decyzję o nadaniu imienia podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Nowy teren zielony przy ul. Białostockiej ma stać się miejscem wypoczynku, rekreacji i pamięci o człowieku, który poświęcił życie dla innych.

Powstający park przy ul. Białostockiej w Sosnowcu będzie nosił imię Łukasza Litewki - poinformował prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. Projekt uchwały w tej sprawie poparli w czwartek radni podczas sesji Rady Miejskiej.

Jak przekazał prezydent Sosnowca pomysł nadania parkowi imienia Łukasza Litewki został skonsultowany z jego najbliższymi. Rodzice posła poparli ten projekt.

Park pełen atrakcji

Nowy park powstanie na terenie o powierzchni około 3,7 hektara, pomiędzy ulicami Białostocką i Lenartowicza, wzdłuż nowej linii tramwajowej uruchomionej pod koniec 2022 roku.

Najważniejszym elementem założenia będzie miejski sad z drzewami owocowymi, a w centralnej części pojawią się łąki kwietne. Mieszkańcy będą mogli korzystać z licznych alejek, stref wypoczynku oraz dwukierunkowej trasy rolkowej o długości 1,3 km.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka był posłem, który zginął tragicznie 23 kwietnia, potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem w Dąbrowie Górniczej. Miał zaledwie 36 lat.

Był znany z działalności charytatywnej i społecznej – jego fundacja TeamLitewka pomagała dzieciom, wspierała leczenie, ratowała zwierzęta i reagowała na potrzeby lokalnej społeczności. Litewka był także inicjatorem ogólnopolskiej akcji „Zwierzogranie”, która miała na celu wsparcie schronisk i walkę z bezdomnością zwierząt.

W sprawie śmierci posła toczy się postępowanie. 57-letni kierowca, który potrącił Litewkę, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Według prokuratury, „nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie spowodował śmierć rowerzysty”.

Mężczyzna opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury, która domagała się aresztowania 57-latka.