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Jest apelacja od wyroku ws. śmierci 8-letniego Kamila M. z Częstochowy. Wniósł ją prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Zdaniem śledczych orzeczone kary są rażąco niewspółmierne do winy oskarżonych.

Wyrok w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy

Sprawa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z maja br. Sąd uznał wówczas głównego oskarżonego, ojczyma chłopca Dawida B., winnym m.in. pobicia i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć dziecka, a także znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad Kamilem i jego bratem Fabianem oraz znęcania się nad czworgiem pozostałych dzieci.

Sąd skazał go na karę łączną 25 lat więzienia, nie dopatrując się jednak znamion zabójstwa i uniewinniając go od zarzutu molestowania seksualnego małoletniej poniżej 15. roku życia.

Matkę chłopca, Magdalenę B., sąd skazał na 16 lat więzienia za pomocnictwo w znęcaniu się oraz znęcanie nad synami. Z kolei krewni kobiety – Aneta J. i Wojciech J. – za nieudzielenie pomocy dziecku w stanie bezpośredniego zagrożenia życia usłyszeli wyroki odpowiednio 10 i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz kary grzywny.

Prokuratura wnosi apelację

Jak przekazał we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak, po otrzymaniu 6 listopada pisemnego uzasadnienia wyroku prokurator 20 listopada skierował apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach za pośrednictwem sądu w Częstochowie.

Śledczy kwestionują zarówno kwalifikację prawną czynów przypisanych Dawidowi B. i Magdalenie B., jak i wymiar kar orzeczonych wobec wszystkich oskarżonych. W ocenie prokuratury sąd błędnie przyjął, że Dawid B. nie działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia 8-latka.

"Ustawa Kamilka" weszła w życie. Co jest w niej najważniejsze? "Myśląc o całej tej ustawie, to, co w niej szczególnie doceniamy, to że ona w taki kompleksowy sposób podchodzi do problemu krzywdzenia dzieci - od działań profilaktycznych, po działania analityczne" - powiedziała w Rozmowie w południe w…

Prokuratura podtrzymuje stanowisko z aktu oskarżenia, w którym zarzuciła mężczyźnie zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w warunkach recydywy, a matce dziecka – pomocnictwo w zabójstwie poprzez tolerowanie przemocy i niepodjęcie działań ratujących syna.

Prokurator wniósł o zmianę wyroku przez sąd odwoławczy, zmianę kwalifikacji prawnej czynów obojga głównych oskarżonych oraz wymierzenie znacznie surowszych kar całej czwórce. Ze względów proceduralnych prokuratura nie ujawnia na tym etapie konkretnego wymiaru kar, o jaki wnioskuje w apelacji. Jednocześnie śledczy domagają się uchylenia wyroku w części uniewinniającej Dawida B. od zarzutu molestowania seksualnego i przekazania tego wątku do ponownego rozpoznania sądowi w Częstochowie.

Śmierć Kamila M.

Ośmioletni Kamil M. zmarł 8 maja 2023 r. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie.

Trafił do szpitala 3 kwietnia 2023 r. po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca. Ze śledztwa wynika, że ojczym chłopca, Dawid B., przez kilka lat znęcał się nad nim. Przed śmiercią miał oblać go wrzątkiem i rzucić na rozgrzany piec węglowy, powodując rozległe oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn.