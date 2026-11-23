RMF24

Misie, gry, puzzle, artykuły plastyczne - to wszystko już w środę, w Dniu Pluszowego Misia - trafi do małych pacjentów w szpitalach dziecięcych. Akcję od lat prowadzi Fundacja Mam Marzenie.

W Katowicach dziś wolontariusze odbierali od darczyńców podarunki. Myślę, że to miły gest dla dzieci, które tego potrzebują – mówiła reporterce RMF FM Annie Kropaczek jedna z uczennic, która dołączyła się do zbiórki.

Misie zebrane dziś w Katowicach trafią do pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Później, ale jeszcze też w listopadzie, dostaną je też dzieci w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Dzień Pluszowego Misia narodził się właśnie na Śląsku, w Katowicach, w 2013 roku. Wszystko zaczęło się od pomysłu jednej szkoły i grupy wolontariuszy. Dzisiaj jest to akcja ogólnopolska – mówiła Anna Jakowenko z fundacji Mam Marzenie.

Misie i książki zebrane podczas akcji / RMF FM

Na czym polega akcja?

Przez cały listopad prowadzona jest zbiórka nowych zabawek, puzzli, kredek, kolorowanek i innych artykułów, które mają umilić czas dzieciom przebywającym w szpitalach. Kulminacją akcji jest 25 listopada, kiedy wolontariusze przekazują zebrane dary małym pacjentom. To właśnie wtedy na szpitalnych oddziałach dzieje się magia – dziecięce twarze rozświetlają uśmiechy, a oczy błyszczą radością.

Podarunki wywołują „potężną dawkę pozytywnych emocji i pozwalają choć na chwilę oderwać się od codzienności pełnej strachu, cierpienia, ale także – obfitującej w nudę” – zaznacza Fundacja Mam Marzenie. Wolontariusze nie mają wątpliwości, że widok szczęśliwych dzieci to najlepsza nagroda za ich zaangażowanie.