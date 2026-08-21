Odczepił wagon od pociągu i pozostawił na torach. Sąd wymierzył karę

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Karę czterech lat więzienia otrzymał 40-latek, który w ubiegłym roku odczepił wagon z pociągu towarowego w Katowicach i pozostawił go na torach. Mężczyzna odpowiadał za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, a także kradzieże infrastruktury kolejowej.

Wagon pozostawiony na torach i seria kradzieży w Katowicach

We wrześniu ubiegłego roku włamano się do skrzynki z oprzyrządowaniem wieży obserwacyjnej wideo na remontowanym torowisku w okolicach ul. Hetmańskiej. Sprawca ukradł z niej elementy urządzeń zasilających monitoring.

W ciągu kolejnych kilkudziesięciu godzin na trasie kolejowej nr 141 (na odcinku Katowice Ligota – posterunek odgałęźny Panewniki) odczepił się ostatni wagon pociągu towarowego i pozostał na torach. Jak się okazało, sprawca odczepił ostatni wagon, zdjął z niego tabliczkę sygnalizującą koniec pociągu i następnie przyczepił ją na przedostatni wagon.

W listopadzie miały natomiast miejsce włamania do skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego przy ul. 73 Pułku Piechoty oraz przy ul. Rolnej, z których skradzione zostały akumulatory i zasilacze.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kiedy sprowadzenie ciał i sekcje zwłok? Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech mają zostać sprowadzone do Polski w przyszłym tygodniu – poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk.

Sprawca się przyznał. Sąd wymierzył karę więzienia

„Zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności zapisy monitoringu, pozwolił na powiązanie wszystkich zdarzeń i ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich popełnienie. W trakcie śledztwa mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów” – przypomniała w piątek katowicka policja.

Pod koniec kwietnia tamtejsza prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia. 40-latkowi zarzucono w nim sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym oraz kradzieże z włamaniem.

Na początku sierpnia Sąd Rejonowy Katowice-Zachód wymierzył mężczyźnie karę czterech lat więzienia oraz zobowiązał go do naprawienia w całości wyrządzonych szkód, których łączna wartość wyniosła ponad 45 tys. zł. O wyroku poinformowali w piątek przedstawiciele katowickiej policji i prokuratury.

Zarówno w trakcie śledztwa, jak i procesu 40-latek był aresztowany.

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40-latek tłumaczył, że chciał się wzbogacić

Mężczyzna podczas przesłuchań wyjaśniał, że motywem jego zachowań była chęć wzbogacenia się na kradzieży – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Z tego też powodu odczepił wagon – spodziewał się, że znajdzie w nim coś, na czym będzie mógł zarobić.

Z naszej perspektywy oczywiście na pierwszy plan wysuwała się kwestia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym – dodał prok. Duda.