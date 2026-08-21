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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kiedy sprowadzenie ciał i sekcje zwłok?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (10:30)

Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech mają zostać sprowadzone do Polski w przyszłym tygodniu – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kiedy sprowadzenie ciał i sekcje zwłok?
Miejsce wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, fot. ZOLTAN MATHE /PAP/EPA
  • Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech mają zostać sprowadzone do Polski w przyszłym tygodniu.
  • Wśród ofiar nie ma osób nieletnich - podała prokuratura.
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Krośnieńska prokuratura okręgowa we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał.

Sprowadzenie ciał i sekcje zwłok

Prokurator Kolendowska-Matejczuk przekazała, że rodziny ofiar zostały poinformowane o terminie sprowadzenia ciał do kraju przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Następnie w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok – dodała.

Zaznaczyła, że prokuratura dysponuje listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich - podkreśliła.

Zastrzegła także, że dalsze informacje dotyczące pokrzywdzonych nie będą udzielane.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medjugorie (Bośnia i Hercegowina).

W wyniku wypadku zginęło 12 osób; wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek autokaru
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