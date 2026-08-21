Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kiedy sprowadzenie ciał i sekcje zwłok?

Krośnieńska prokuratura okręgowa we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał.
Sprowadzenie ciał i sekcje zwłok
Prokurator Kolendowska-Matejczuk przekazała, że rodziny ofiar zostały poinformowane o terminie sprowadzenia ciał do kraju przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Następnie w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok – dodała.
Zaznaczyła, że prokuratura dysponuje listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich - podkreśliła.
Zastrzegła także, że dalsze informacje dotyczące pokrzywdzonych nie będą udzielane.
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medjugorie (Bośnia i Hercegowina).
W wyniku wypadku zginęło 12 osób; wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.