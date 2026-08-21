Nie zdała egzaminu na prawo jazdy, ale i tak wsiadła za kółko. Zaskakująca interwencja w Suwałkach

RMF24

Policjanci z Suwałk (Podlaskie) zostali wezwani do nietypowej interwencji przed Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Wszystko przez kursantkę, która – mimo niezdania egzaminu na prawo jazdy – postanowiła wsiąść za kierownicę i odjechać z parkingu.

Policjanci suwalskiej komendy otrzymali nietypowe zgłoszenie. Okazało się, że po niezdanym egzaminie na prawo jazdy kursantka wyszła z ośrodka egzaminacyjnego, wsiadła za kierownicę zaparkowanego w pobliżu samochodu i chciała nim odjechać.

Zrobiła to na oczach pracownika WORD-u, który niezwłocznie powstrzymał kobietę przed dalszą jazdą i powiadomił policję.

Jak się okazało, kursantka przyjechała na egzamin w towarzystwie znajomego, który wypożyczył samochód i pozwolił jej prowadzić, mimo braku uprawnień.

Mandaty i zakaz prowadzenia pojazdów

Policjanci szybko ustalili przebieg zdarzenia. Kobieta nie kryła się z tym, że prowadziła samochód bez prawa jazdy.

Za swoje zachowanie została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych oraz otrzymała sześciomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Jej znajomy również nie uniknął konsekwencji – za udostępnienie auta osobie bez uprawnień otrzymał mandat w wysokości 1000 złotych.