Do wstrząsu o magnitudzie 3,21 doszło po 5.30 w kopalni Staszic w Katowicach.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Jak poinformowała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok, nie było zagrożenia dla załogi.
Na razie nie ma informacji o zniszczeniach pod ziemią. Wyrobiska zostaną sprawdzone.
Jak podaje serwis 112Katowice Służby Ratunkowe, wstrząs odnotowano na głębokości ok. 950 metrów pod ziemią.
Podziemne wstrząsy, obok wybuchów metanu i pyłu węglowego, są częstymi przyczynami wypadków górniczych.