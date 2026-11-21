RMF24

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Nad ranem na Śląsku doszło nad silnego wstrząsu - o magnitudzie 3,21. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, odczuli go o poranku mieszkańcy m.in. Katowic, Mysłowic, Chorzowa, Świętochłowic, Czeladzi i Sosnowca.

Do wstrząsu o magnitudzie 3,21 doszło po 5.30 w kopalni Staszic w Katowicach.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak poinformowała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok, nie było zagrożenia dla załogi.

Na razie nie ma informacji o zniszczeniach pod ziemią. Wyrobiska zostaną sprawdzone.

Jak podaje serwis 112Katowice Służby Ratunkowe, wstrząs odnotowano na głębokości ok. 950 metrów pod ziemią.

Podziemne wstrząsy, obok wybuchów metanu i pyłu węglowego, są częstymi przyczynami wypadków górniczych.