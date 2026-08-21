Gruzin zatrzymał rządowy samochód. Incydent w Warszawie

RMF24

Niebezpieczny incydent przy Rondzie gen. Charles’a de Gaulle’a w Warszawie. 41-letni obywatel Gruzji, idąc środkiem pasa ruchu, zmusił do zatrzymania ruszający ze świateł samochód należący do Ministerstwa Finansów. Następnie wszedł na auto i przeszedł po nim.

Do incydentu doszło w czwartek wieczorem, ok. godz. 22:30, na ul. Nowy Świat w pobliżu warszawskiego Ronda gen. Charles’a de Gaulle’a.

Idąc środkiem pasa ruchu, 41-letni obywatel Gruzji zmusił do zatrzymania Audi należące do Ministerstwa Finansów, które wówczas ruszało ze świateł – ustalili reporterzy RMF FM.

Mężczyzna następnie wszedł na auto i przeszedł po nim. Został zatrzymany przez policjantów oddziału prewencji, którzy byli w pobliżu.

Samochodem przewożona była podsekretarz stanu w resorcie finansów Hanna Majszczyk. Zarówno urzędniczka, jak i kierowca auta nie odnieśli obrażeń.

41-letni obywatel Gruzji był trzeźwy i przebywa w Polsce legalnie. Wiadomo, że był wcześniej notowany za wykroczenia drogowe.