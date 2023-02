​Ekspozycję prac Andrzeja Tomaszewskiego "Realny surrealizm - 30 lat" zobaczyć można od soboty w Muzeum Magicznego Realizmu Ochorowiczówka w Wiśle. Oglądać można również dwie rzeźby artysty grecko-cypryjskiego Panicosa Spanosa.

Zdaniem Roberta Kucińskiego z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, surrealizm jest ulubionym kierunkiem Tomaszewskiego w sztukach plastycznych.

W swoich pracach motywem przewodnim uczynił człowieka, postać ludzką, ale w specyficzny sposób "przetworzoną". Twórczym punktem wyjścia dla rysunków i obrazów są najprawdopodobniej emocje i niekontrolowane myśli - powiedział.

Dzieła Tomaszewskiego można oglądać w Ochorowiczówce do 3 marca.

Andrzej Tomaszewski ma 57 lat. Tworzy od lat 90. XX w. W tamtej dekadzie współpracował z pismami "Szpilki" i "Fantastyka". Uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków - Polska Sztuka Użytkowa w Poznaniu. Jego obrazy znajdują się w galeriach sztuki oraz kolekcjach prywatnych.

Ekspozycji surrealistycznych prac towarzyszy prezentacja dwóch rzeźb grecko-cypryjskiego artysty Panicosa Spanosa. Po raz pierwszy w Polsce były one prezentowane podczas Warszawskich Targów Sztuki w grudniu 2022 r. Prosto z Warszawy przyjechały do Wisły - powiedział Marek Szeles z Ochorowiczówki.

Jak dodał, Spanos znany jest z wielkoformatowych rzeźb, które znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie, a także w przestrzeni publicznej na Cyprze.

Spanos bada ludzkie ciało, tworząc postacie i duże głowy. Jego rzeźby zawsze dają wrażenie ruchu poprzez włosy, postawę lub wyraz twarzy postaci. Jego znakiem rozpoznawczym jest wirtuozerska gra między ciężkością metalu a emocjonalną delikatnością tworzonych w ten sposób postaci - powiedział Marek Szeles.

W Wiśle zobaczyć można dzieła: "In the nick of Time" oraz "Times Zero".

Muzeum Magicznego Realizmu mieści się w wiślańskiej willi należącej niegdyś do Juliana Ochorowicza, żyjącego na przełomie XIX i XX w. filozofa i psychologa, wykładowcy uniwersyteckiego z Lwowa. Był on pionierem psychologii doświadczalnej i klinicznej. Badał też zjawiska parapsychiczne. Był pionierem w wielu dziedzinach techniki.

Stworzył i opatentował mikrofon, a także telefon głośnomówiący, który przez specjalistów uznany został za jakościowo lepszy od wynalazku Bella.