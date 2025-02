Do pięciu lat więzienia grozi 36-latce, która ugodziła nożem w plecy swojego 62-letniego partnera w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku. Mężczyzna trafił do szpitala. Okazało się, że kobieta miała w organizmie 2 promile alkoholu.

/ Policja Śląska / Policja

36-letnia jastrzębianka podejrzana o uszkodzenie ciała swojego partnera została zatrzymana na Śląsku. Kobieta w miniony weekend ugodziła 62-latka nożem.

Do tej groźnej sytuacji doszło podczas imprezy mocno zakrapianej alkoholem. W pewnym momencie wywiązała się awantura, podczas której kobieta miała zaatakować mężczyznę. Gdy dotarło do niej, co się stało, uciekła z mieszkania.

Funkcjonariusze, którzy zjawiły się w mieszkaniu, udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu. 62-latek został przewieziony karetką do szpitala.

Służbom udało się odnaleźć i zatrzymać kobietę.

"Badanie na zawartość alkoholu w jej organizmie wykazało ponad 2 promile. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy" - podała śląska policja.

Na razie 36-latka ma dozór policyjny. Grozi jej do 5 lat więzienia.