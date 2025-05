Trzy renomowane uczelnie wyższe - Akademia Sztuk Pięknych, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Śląski - ogłosiły uruchomienie nowego, innowacyjnego kierunku studiów II stopnia: arteterapii. To interdyscyplinarny program łączący elementy sztuk plastycznych, nauk medycznych i zdrowotnych oraz nauk społecznych, w tym pedagogiki, pedagogiki specjalnej i psychologii.

Arteterapia nowym kierunkiem studiów na Śląsku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Inicjatywa ta jest kontynuacją edukacyjnej ścieżki zapoczątkowanej na poziomie studiów I stopnia w 2016 roku.

Pasja do sztuki z chęcią niesienia pomocy innym

Arteterapia, jak zaznacza rzeczniczka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Agata Pustułka, to dziedzina szybko rozwijająca się zarówno w obszarze badań naukowych, jak i w praktyce artystycznej oraz projektowej. Utworzenie kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z szerokim wielodyscyplinarnym wykształceniem, gotowych do pracy z osobami w różnym stanie zdrowia i kondycji psychicznej.

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych arteterapeutów, którzy będą łączyć w swojej praktyce wiedzę z zakresu sztuki, medycyny i psychoterapii. Program kształcenia ma wyposażyć studentów w umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w różnorodnych placówkach, takich jak ośrodki ochrony zdrowia, domy opieki, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne czy warsztaty terapii zajęciowej.

Czas decyzji upływa z końcem czerwca

Inicjatywa ma potencjał do wprowadzenia zmian w standardach pracy wielu instytucji, oferując nowe, kreatywne metody wsparcia i terapii. Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnorodnych placówkach, przyczyniając się do rozwoju arteterapii w Polsce.

Rekrutacja na ten kierunek studiów trwa do 30 czerwca. To wyjątkowa okazja dla wszystkich, którzy chcą połączyć pasję do sztuki z chęcią niesienia pomocy innym.