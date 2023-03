Miały być loty z Pyrzowic, ale będą z Balic. Marszałek województwa śląskiego interweniuje w sprawie nagłej zmiany dotyczącej połączeń z portem lotniczym w Stambule. Jakub Chełstowski napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego o marginalizowaniu województwa śląskiego. O szkodliwych dla regionu centralnych decyzjach pisze też w mediach społecznościowych prezydent Katowic Marcin Krupa.

/ Shutterstock

Informujemy, że planowane od dłuższego czasu i podane do publicznej wiadomości połączenie Stambuł - Katowice - Stambuł linii lotniczej Turkish Airlines prawdopodobnie nie dojdzie do skutku - poinformował w ubiegłym tygodniu Katowice Airport.

W komunikacie port lotniczy zaznaczył, że Urząd Lotnictwa Cywilnego już w listopadzie wydał tureckim liniom zezwolenie eksploatacyjne na obsługę trasy Katowice - Stambuł i zatwierdził zimowy rozkład dla tego połączenia, który obejmował loty od 3 do 25 marca 2023 roku.

Samoloty miały latać do Stambułu pięć razy w tygodniu, a w szczycie sezonu wakacyjnego siedem razy tygodniowo.

Uruchomienie połączenia z Katowic do Stambułu miało być ważnym elementem rozwoju siatki połączeń naszego portu. Pasażerowie z województwa śląskiego zyskaliby nie tylko bezpośrednią rotację do Stambułu, ale także dostęp do licznych opcji przesiadkowych, przede wszystkim do Azji - czytamy w komunikacie Katowice Airport.

Ruszyły przygotowania do uruchomienia trasy

Wystartowała sprzedaż biletów i rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia trasy. Już w grudniu turecki przewoźnik, by zapewnić ciągłość połączeń, wystąpił do ULC o zatwierdzenie rozkładu lotów na sezon letni (od 26 marca do 28 października).

Mimo upływu kilku miesięcy, ULC nie zatwierdził planu. Swoje opóźnienie w wydanym komunikacie prasowym ULC motywował tym, że w dniu 12 stycznia 2023 r. również PLL LOT zgłosiły zamiar wykonywania połączeń lotniczych z Katowic do Stambułu (o czym nie poinformowały Katowice Airport) - głosi komunikat katowickiego portu.

Turkish Airlines przesunął inaugurację połączenia z Katowice Airport z marca na maj. Jednak 9 marca pojawiły się komunikaty prasowe PLL LOT informujące, że połączenie do Stambułu będzie realizowane z Krakowa we współpracy z Turkish Airlines w ramach partnerstwa sojuszu Star Alliance.

W tym samym dniu został uruchomiony system rezerwacyjny na trasie Kraków - Stambuł. Uruchomienie takich połączeń z Krakowa oznacza faktyczne zaniechanie przez Turkish Airlines zamiaru operowania z Katowice Airport. Umowa międzyrządowa nie przewiduje bowiem możliwości uruchomienia przez Turkish Airlines połączenia do Stambułu z trzeciego lotniska z Polsce. Tym samym województwo śląskie i jego mieszkańcy prawdopodobnie utracili możliwość połączenia z jednym z największych lotnisk przesiadkowych na świecie ­- zakomunikował katowicki port.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA czyli firma zarządzająca Katowice Airport zadeklarowało, że jest nadal gotowe do uruchomienia i wspierania połączenia Turkish Airlines na trasie Katowice - Stambuł.

Nagłe zmiany dotyczące połączenia do Stambułu wywołały oburzenie samorządowców. Marszałek województwa śląskiego napisał w tek sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego. Jakub Chełstowski podkreśla w nim, że sukces lotniska w Pyrzowicach zaczął przeszkadzać centralnym władzom.

Dla mnie sprawa jest oczywista. Polityczna blokada województwa śląskiego. ­- napisał marszałek. Wcześniej w mediach społecznościowych zaznaczył, że to porażka regionalnych struktur PiS. Gdzie są parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie jest wojewoda śląski. Regionalni polityki PiS powinni wspierać rozwiązania korzystne dla regionu i mieszkańców. Połączenie do Stambułu, procedowane przez lotnisko od wielu miesięcy, miało być kolejnym kamieniem milowym w rozwoju. Teraz nagła decyzja administracyjna z Warszawy ten rozwój blokuje. Raz jeszcze podkreślę, że połączenie ze Stambułem, skąd można dotrzeć do ponad 280 lotnisk w 129 krajach, było ważne nie tylko dla pięciomilionowej społeczności mieszkańców naszego regionu, ale także dla rozwoju gospodarczego i turystycznego -napisał Jakub Chełstowski.

Głos zabrał też prezydent Katowic Marcin Krupa. Podkreślił w mediach społecznościowych, że centralne decyzje po raz kolejny szkodzą regionowi i są próbą jego marginalizacji.

W tej trudnej sytuacji liczymy na aktywność Parlamentarzystów z woj. śląskiego, a w szczególności Premiera Mateusza Morawieckiego, dla którego dalszy rozwój naszego regionu i jakość życia naszych mieszkańców nie powinny być obce. Mam nadzieję, że połączenie Katowice-Stambuł uda się nam wspólnie obronić - napisał Marcin Krupa.

Samorząd regionalny i samorządy lokalne są udziałowcami Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, które zarządza zarządzające portem. Udziały w GTL posiadają: Węglokos SA (42,492 proc.), Województwo Śląskie (34,883%), PP Porty Lotnicze (17,304 proc.), Gmina Katowice (4,891 proc.), pozostałe gminy (0,34 proc.), izby gospodarcze, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne (0,112 proc.)