Katowice ponownie stają się areną rywalizacji miłośników Rummikub! Już 15 marca 2025 roku w Szkole Podstawowej nr 27 odbędą się II Mistrzostwa Katowic w tej pasjonującej grze liczbowej. Wydarzenie to nie tylko świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, ale także szansa na zdobycie awansu na stacjonarne Mistrzostwa Polski Rummikub 2025.

II Mistrzostwa Katowic w Rummikub / Shutterstock

Wiosna 2025 roku w Katowicach zapowiada się niezwykle emocjonująco dla wszystkich entuzjastów Rummikub. Już po raz drugi odbędą się bowiem Mistrzostwa Katowic w tej grze. Organizatorzy zapraszają do Szkoły Podstawowej nr 27, gdzie 15 marca rozegrane zostaną zawody, mogące przesądzić o awansie na wyższe szczeble rozgrywek.

Harmonogram turnieju przewiduje rejestrację uczestników między 10:30 a 11:00, po czym nastąpi oficjalne rozpoczęcie i wspólne zdjęcie. Zacięta rywalizacja potrwa do godziny 17:00, kiedy to przewidziane jest zakończenie turnieju.

Zawody te są częścią większego cyklu - Grand Prix Śląska, składającego się z 10 turniejów. To znakomita okazja dla graczy na zdobycie cennych punktów i awansów.

Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich chętnych (choć obowiązuje limit uczestników - na 100 osób). Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla osób, które zajmą miejsca od 1 do 4, a zwycięzca turnieju otrzyma bezpośredni awans na stacjonarne Mistrzostwa Polski Rummikub 2025. W przypadku, gdy zwycięzca posiada już awans, szansa ta przekazywana jest dalej, aż do czwartego miejsca włącznie.

Co więcej, wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają punkty do ogólnopolskiego rankingu Rummikub, co może otworzyć im drogę do udziału w Mistrzostwach Polski 2025. Dodatkowo, trzy najlepsze osoby uzyskają awans na Mistrzostwa Województwa Śląskiego w 2025 roku.

Udział w mistrzostwach jest bezpłatny, a rywalizacja rozgrywana będzie w formacie czterech rund po cztery gry, z finałem dla najlepszych.

Rummikub, gra znana i ceniona na całym świecie, zyskała swoją popularność dzięki pasji i zaangażowaniu jej miłośników. Od lokalnych klubów po międzynarodowe mistrzostwa - historia tej gry liczbowej jest dowodem na to, jak wielką radość i emocje może przynieść tego typu rywalizacja.