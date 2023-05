Coraz bliżej wielkiego planszówkowego grania podczas „Book Game 2023”. To okazja dla dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności, logicznego myślenia, działania zespołowego, radzenia sobie w sytuacji stresu, zwycięstwa i porażki, a także to możliwość zagrania w gry planszowe w największym Games Roomie w Polsce oraz udziału w licznych warsztatach i spotkaniach z autorami książek oraz gier.

Impreza potrwa w stolicy Małopolski od 12-14 maja. W tym czasie uczestnicy wydarzenia będą mogli korzystać z najróżniejszych atrakcji - podaje portal krakow.pl laboratoria edukacyjne i doświadczenia naukowe ze SmartBee

strefa konstruktora i kino Treflików przygotowane przez Trefl

warsztaty tworzenia własnej gry planszowej z Muduko

nauka sztuczek iluzjonistycznych i warsztaty budowania z klocków "Kubiki" z Abino

czytanie z Albikiem

strefa zabaw z CzuCzu

escape room dla dzieci z Science Boards

warsztaty komiksowe z Timoff

warsztaty przygotowania wież do kostek z WBK Rajska

strefa VR z WBK Rajska

spotkania z Kicią Kocią w pokoiku Kici Koci od Media Rodzina. Zaplanowano również turnieje, w tym m.in.: turniej inauguracyjny do Mistrzostw Polski w "Carcassone", eliminacje do Mistrzostw Polski "Puerto Rico", turnieje: "Dominion", "5 sekund", "Duos", "Hero Realms", "Neuroshima HEX", "Rummikub", "Mitrys", "Kod Krakowa", turniej gry bitewnej "Middle-earth Strategy Battle Game", rozgrywki "Warhammer 40 000 Kill Team".

Wydarzenia dla młodzieży: Największy w Polsce Games Room o powierzchni 4 000 m2 i bezpłatna wypożyczalnia gier, a w niej: ponad 1000 gier planszowych oraz niedostępne białe kruki: "Boże Igrzysko", "Kemet", "Najeźdźcy z północy", "Starcraft", "Runewars", "Szogun", "Eufrat i Tygrys", "Anachrony", "Kupcy i korsarze", "Pupile podziemi", "Wiedźmin"

Sesje gier fabularnych RPG z udziałem Mistrzów Gry, w tym: "Alien", "Mothership", "Dungeos and Dragons", "Zew Cthulhu" - rozgrywkę poprowadzi laureat Nagrody Nike - Radek Rak, w tym malowanie figurek do gry "Warhammer 40 000"

Strefa szachowa, a w niej m.in.: turniej szachowy - człowiek kontra komputer, szachowe rozgrywki symultaniczne z Mistrzem Świata Amatorów - Maciejem Koziejem, nauka gier w szachy i warcaby, szachy plenerowe

Spotkania i inne wydarzenia, w tym "Przenikanie świata literackiego do świata gier", spotkanie z Ignacym Trzewiczkiem, twórcą gier takich jak "Detektyw", "Robinson Crusoe". Organizatorzy imprezy zapraszają również pedagogów szkolnych i nauczycieli na spotkania: 12 maja, godz. 12.00 - "Nauczymy dzieci grać! - czyli gry jako narzędzia edukacyjne w szkole i przedszkolu". Sposoby na łączenie grania z nauką, dobre praktyki w zakresie tworzenia koła gier w przedszkolu, pomysły na zajęcia rozwijające kreatywność dzieci. W czasie spotkania uczestnicy otrzymają gotowe scenariusze lekcji szkolnych, a także poznają gry angażujące najmłodszych, w które mogą zagrać całe grupy. 12 maja, godz. 13.00 - "Grywalizacja w edukacji. Gry planszowe, które powinny znaleźć się w każdej szkole, bibliotece i świetlicy" - spotkanie dotyczące rozwijania umiejętności matematycznych, językowych, przyrodniczych, współpracy, rywalizacji fairplay. Podczas spotkania nauczyciele i pedagodzy dowiedzą się, jak zastosowanie mechanizmów z gier planszowych może zwiększyć zaangażowanie uczniów w naukę, a także znacząco poprawić ich oceny.