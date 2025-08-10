Mieszkańcy Zabrza wybierają dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosowanie jest konieczne po odwołaniu w majowym referendum prezydentki Agnieszki Rupniewskiej.
Wybory rozpoczęły się bez zakłóceń. Wszystkie lokale wyborcze są otwarte - poinformował przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Paweł Strumiński.
Uprawnionych do głosowania w 140-tysięcznym Zabrzu jest blisko 115 tys. wyborców. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21.
W mieście wyznaczono 89 obwodowych komisji wyborczych.
Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w niedzielnych wyborach ponad 50 proc. głosów, dwa tygodnie później odbędzie się druga tura, w której mieszkańcy będą mogli głosować na jedną z dwóch osób, które uzyskały najwyższe poparcie w pierwszej turze.