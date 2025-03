Rok więzienia w zawieszeniu - taką karę wymierzył sąd w Zawierciu na Śląsku Kamilowi Stankowi, byłemu właścicielowi pumy Nubii. Mężczyzna był oskarżony m.in. o znęcanie się nad zwierzęciem oraz odmowę oddania go do ogrodu zoologicznego. Wyrok jest nieprawomocny, a oskarżony zapowiedział apelację.

Proces Kamila Stanka / PAP/Michał Meissner / PAP/EPA

Kamilowi Stankowi (oskarżony zgodził się na publikację wizerunku i danych osobowych) postawiono zarzuty dotyczące znęcania się nad pumą poprzez trzymanie jej w niewłaściwych warunkach, prezentowania Nubii na różnych imprezach celem zarobkowania, zaniechania wydania zwierzęcia mimo postanowienia sądu oraz narażenia na niebezpieczeństwo pracowników zoo, którzy przyjechali odebrać zwierzę.

W poniedziałek sąd w Zawierciu uznał mężczyznę za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. Wymierzył mu za nie jednostkowe kary - od 4 do 8 miesięcy więźnia. Łączna kara to rok w zawieszeniu.

Uciekł z pumą do lasu

Kamil Stanek to weteran z Afganistanu, który kupił pumę przed laty w Czechach, a następnie trzymał ją w swoim domu. Nubia miała do dyspozycji wolierę i wybieg. Mężczyzna czasami prezentował ją na różnych pokazach - festynach, w zakładach karnych czy szpitalach.

W 2020 roku sąd zobowiązał właściciela do oddania jej do poznańskiego zoo. Kiedy przedstawiciele ogrodu zoologicznego w towarzystwie zaprzyjaźnionych dziennikarzy przyjechali na posesję mężczyzny w Złożeńcu koło Ogrodzieńca odebrać Nubię, Stanek wyprowadził ją na smyczy z klatki, wsiadł z nią do auta i uciekł do lasu.

W poszukiwaniach uczestniczyło około 200 policjantów, dron i śmigłowiec, jednak zakończyły się one niepowodzeniem.

Później udało się nawiązać kontakt z mężczyzną i rozpoczęto mediację, dzięki której Nubia została przekazana do chorzowskiego zoo, a jej właściciel sam zgłosił się na policję.