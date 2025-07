Dramatyczne wydarzenia z Częstochowy mają swój finał. ​Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu Kamilowi B., mieszkańcowi powiatu częstochowskiego. Mężczyzna odpowie za brutalny atak na lekarkę z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Do zdarzenia doszło 28 kwietnia br.

Atak na lekarkę w Częstochowie, fot. Śląska policja / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek, mężczyzna w trakcie udzielania mu pomocy medycznej znieważył lekarkę, używając wobec niej słów wulgarnych, a następnie popchnął ją, uderzył w twarz i kopnął. Groził jej także pozbawieniem życia.

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariuszki z częstochowskiej "trójki" szybko obezwładniły agresora, który stawiał czynny i bierny opór. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas jego obezwładniania interweniująca policjantka doznała urazu ręki i z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Śledztwo wykazało, że nie był to pierwszy raz, kiedy Kamil B. kierował wobec tej samej lekarki groźby. Już wcześniej - między sierpniem 2024 r. a lutym 2025 r. - wielokrotnie groził jej śmiercią.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, znieważenia podczas pełnienia obowiązków służbowych oraz kierowania gróźb karalnych. Kamil B. odmówił składania wyjaśnień. Z opinii biegłych psychiatrów wynika, że w chwili popełnienia przestępstwa był w pełni poczytalny.

Wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na trzy miesiące. Decyzję taką podjął Sąd Rejonowy w Częstochowie na wniosek prokuratury, która wskazała realne ryzyko popełnienia przez Kamila B. kolejnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara co najmniej trzech lat więzienia.

Zatrzymanie Kamila B., fot. Śląska Policja

Kolejny atak na medyka. Adam Bodnar wydał nowe wytyczne

Sprawa ta wpisuje się w rosnący problem agresji wobec personelu medycznego. W związku z tym Prokurator Generalny Adam Bodnar w poniedziałek wydał specjalne wytyczne dotyczące prowadzenia postępowań w sprawach przestępstw popełnianych na szkodę osób udzielających świadczeń zdrowotnych, pierwszej pomocy czy innych działań ratunkowych. Wytyczne mają zapewnić skuteczniejszą ochronę tych, którzy z mocy prawa korzystają ze statusu funkcjonariuszy publicznych.

Jak zapowiedziano, w Prokuraturze Krajowej będą powstawać coroczne raporty dotyczące ścigania tego typu przestępstw, wraz z analizą i rekomendacjami dotyczącymi ich zapobiegania.