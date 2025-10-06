Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ma 89 lat. Dziś oficjalnie zainaugurowano tam kolejny rok akademicki.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach / Marcin Buczek / RMF FM

Jestem na tej uczelni, bo ekonomia to przyszłość. Bez niej świat by nie funkcjonował, tak jak funkcjonuje i jest ona potrzeba do życia każdemu człowiekowi - mówi jeden ze studentów pierwszego roku.

W przyszłości chcę prowadzić własną działalność, a bez wiedzy ekonomicznej i podstaw biznesu jest to niewykonalne - dodaje jego koleżanka.

Dlaczego ekonomia? Bo to pieniądze rządzą światem i tego ominąć się nie da. Dlatego myślę, że to studia ponadczasowe - mówi trzeci ze studentów.

Łącznie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w tym roku akademickim studiować będzie około 8500 studentów. Do tego trzeba też dodać ponad 80 doktorantów oraz ponad 1300 uczestników studiów podyplomowych i programów MBA.

Wśród studentów m.in. jest blisko 400 cudzoziemców pochodzących z 44 krajów.

W swojej blisko 90-letniej historii UE Katowice wykształcił około 150 tysięcy absolwentów.