Ratownicy nadal próbują dotrzeć do górnika, który zaginął po czwartkowym wstrząsie w kopalni Rydułtowy. "Wykonano ok 10 proc. przewidywanej długości wyrobiska ratunkowego, które powinno pozwolić ratownikom na dotarcie do poszukiwanego górnika" - przekazała w komunikacie Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia.