80 uchodźców z Ukrainy zamieszkało już w jednym z dwóch akademików Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej. W nieużywanych od trzech lat budynkach, w których łącznie będzie około 400 miejsc dla uchodźców, przeprowadzono w kilka dni błyskawiczny remont.

Pokój w akademiku UE w Katowicach-Ligocie / Anna Kropaczek / RMF FM

Uchodźcy są kwaterowani w 2-3-osobowych pokojach przedzielonych łazienką. Są wspólne kuchnie, pralnia, pokój telewizyjny i miejsca dla dzieci - odrębne pokoje do nauki i do zabawy. W całym budynku dostępne jest wi-fi.

Zanim nowi lokatorzy pojawili się w domu studenckim, konieczne były prace naprawcze i porządkowe. Trzeba było m.in. przywrócić dostępność wody i ogrzewania, naprawić lub wymienić meble w pokojach oraz pomalować ściany. Uporządkowane zostało też otoczenie budynków - wyrównano przejścia i chodniki oraz uporządkowano drogi wewnętrzne, a Zakład Zieleni Miejskiej odnowił ławki i zadbał o zieleń. Przez tydzień każdego dnia pracowało w akademikach po kilkadziesiąt osób.

Ogromne zaangażowanie miejskich spółek oraz zakładów, ale też wolontariuszy, pozwoliło w bardzo krótkim czasie dostosować do potrzeb uchodźców pierwszy z budynków, w którym już dzisiaj udostępniamy ok. 200 miejsc. W drugim budynku zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac okazał się większy. Liczymy, że będziemy mogli go udostępnić za dwa, trzy tygodnie - mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Dodał, że każdy akademik będzie miał swój zarząd złożony z mieszkańców. Mieszkańcy będą zarządzali obiektem pod pieczą naszego kierownika. Osoby, które będą w grupie zarządczej, zostaną zatrudnione na pół etatu przez KZGM - wyjaśnia prezydent Katowic.

Przekazane przez Uniwersytet Ekonomiczny budynki od 3 lat były nieużywane. Uczelnia ze względów finansowych wyłączyła je z użytkowania i zamierzała sprzedać. Teraz okazało się, że mogą pełnić nową funkcję. Udostępnienie dawnych domów studenckich na potrzeby zakwaterowania mieszkańców Ukrainy jest wyrazem naszej solidarności z narodem ukraińskim oraz wyrazem sprzeciwu wobec militarnej agresji Rosji na Ukrainę i toczącej się tam nieuzasadnionej okrutnej wojny, która odbiera życie wielu ludziom, w tym dzieciom i kobietom. Jako środowisko akademickie potępiamy ten akt agresji i równocześnie solidaryzujemy się z uczelniami z całej Ukrainy, tj. jej pracownikami i studentami - mówi prof. Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.