Żałoba po tragedii na Węgrzech. Wojewoda podkarpacka apeluje

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W poniedziałek w południe na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w jego delegaturach pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy - przekazał Bartosz Gubernat, rzecznik urzędu w Rzeszowie.

My opuszczamy do połowy wysokości masztu flagi państwowe na urzędzie. Takie samo działanie będzie w podległych nam delegaturach Urzędu Wojewódzkiego - powiedział Gubernat.

Flagi państwowe na budynkach urzędu i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów o podjęcie podobnych działań upamiętniających ofiary.

Zaapelowała też o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, prosząc o rozważenie poprzedzenia ich minutą ciszy.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. To polscy pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. 12 osób nie żyje, a 10 zostało ciężko rannych; ok. 40 osób jest w węgierskich szpitalach. Trwa identyfikacja ofiar. Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat wypadku. To numer: +36 20 472 9502. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór podkreślił, że infolinia jest przeznaczona dla bliskich ofiar i zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z podanego numeru. Z kolei Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że informacje można uzyskać pod numerami: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku. Wcześniej wyrazy współczucia rodzinom ofiar złożył prezydent Karol Nawrocki. Kondolencje złożył też premier Donald Tusk.



