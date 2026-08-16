Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nagranie z akcji ratunkowej

RMF24

12 osób nie żyje, a 7 zostało ciężko rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informacje przekazał jako pierwszy węgierski premier Peter Magyar. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia. Rząd uruchomił infolinię, gdzie można uzyskać wszystkie informacje na temat ofiar i poszkodowanych w wypadku.

Dramatyczne wiadomości napłynęły w niedzielę rano z Węgier. Premier Peter Magyar przekazał w mediach społecznościowych informację o wypadku polskiego autokaru.

Niestety 12 osób zginęło, a 7 zostało ciężko rannych. Blisko 40 osób ma lżejsze obrażenia.

Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Na pokładzie pojazdu było 57 osób i dwóch kierowców. Autobus wjechał do rowu na autostradzie M3.

Trudna akcja ratunkowa

Węgierska Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Zarządzania Kryzysowego (BM OKF) opublikowała na Facebooku nagranie przedstawiające pracę strażaków przy polskim autokarze, który wpadł do rowu. W akcji uczestniczyły służby z kilku okolicznych miast.

Kilka osób znalazło się pod pojazdem. Aby umożliwić ich wydobycie, strażacy unieśli tylną część autokaru przy pomocy wyciągarki.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował, że autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia.

Wszyscy ranni trafili do węgierskich szpitali.

Organizatorem wyjazdu było biuro z Iwonicza-Zdroju. W związku z wypadkiem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała sztab kryzysowy z udziałem służb.

Infolinia dla bliskich

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat wypadku.

To numer +36 20 472 9502.



PAP/EPA, Fot. ZOLTAN MATHE / PAP

Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Autokar wracał już do Polski.

W oświadczeniu węgierska policja poinformowała, że autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza.

Kierowca zasnął?

Według węgierskich mediów kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą; został zatrzymany przez policję.

Jak informuje portal telex.hu, aby przemieścić autobus o masie 24 ton, na miejsce zdarzenia wysłano również dźwigi.

Wysłano tam również autokar zapewniający schronienie przed chłodem oraz śmigłowiec ratunkowy z Polski.

PAP/EPA Fot. ZOLTAN MATHE / PAP/EPA

Prezydent, premier i szef MSZ reagują

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech potwierdził szef MSZ Radosław Sikorski.

„Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje” - napisał Sikorski na X.

O wypadku polskiego autokaru pisze też na X prezydent Karol Nawrocki.

„Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar”- napisał prezydent na X.

Kondolencje rodzinom ofiar złożył premier Donald Tusk. Podziękował też węgierskim służbom za akcję ratunkową.