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„Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar” - napisał prezydent Karol Nawrocki. W katastrofie zginęło 12 osób. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował, że autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny, z Medjugorie, pielgrzymka z Podkarpacia.

Wypadek na Węgrzech. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia, fot. ZOLTAN MATHE

Wypadek na Węgrzech. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia, fot. ZOLTAN MATHE / PAP

12 osób nie żyje, a co najmniej 10 zostało ciężko rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, do którego doszło dzisiaj w nocy. Autokar na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezohegyes z nieznanej przyczyny wjechał do rowu i dachował. Był na podkarpackich tablicach rejestracyjnych.

Część z poszkodowanych walczy o życie. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według wstępnych informacji, kierowca zasnął.

Informacje przekazał rano premier Węgier Peter Magyar. Na te wiadomości zareagował prezydent Karol Nawrocki.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, fot. ZOLTAN MATHE / PAP

Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar - napisał prezydent na platformie X.

Chwilę wcześniej zareagował minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.

Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje - napisał na platformie X szef naszej dyplomacji.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, fot. ZOLTAN MATHE / PAP/EPA

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, fot. ZOLTAN MATHE / PAP