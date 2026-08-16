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Prezydent reaguje na wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech. „Zginęło tak wielu naszych Rodaków”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (08:53)

„Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar” - napisał prezydent Karol Nawrocki. W katastrofie zginęło 12 osób. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował, że autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny, z Medjugorie, pielgrzymka z Podkarpacia.

Prezydent reaguje na wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech. „Zginęło tak wielu naszych Rodaków”
Wypadek na Węgrzech. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia, fot. ZOLTAN MATHE /PAP
  • Na Węgrzech na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju, doszło do wypadku polskiego autokaru na podkarpackich tablicach.
  • 12 osób nie żyje, co najmniej 10 osób jest w stanie ciężkim, a poza nimi ok. 30 również trafiło do szpitali.
  • Zdjęcia z wypadku można znaleźć poniżej.
  • Na miejsce wysłano z Polski autokar zapewniający schronienie przed chłodem oraz śmigłowiec ratunkowy.
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12 osób nie żyje, a co najmniej 10 zostało ciężko rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, do którego doszło dzisiaj w nocy. Autokar na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezohegyes z nieznanej przyczyny wjechał do rowu i dachował. Był na podkarpackich tablicach rejestracyjnych. 

Część z poszkodowanych walczy o życie. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według wstępnych informacji, kierowca zasnął.

Informacje przekazał rano premier Węgier Peter Magyar. Na te wiadomości zareagował prezydent Karol Nawrocki.

Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar - napisał prezydent na platformie X.

Chwilę wcześniej zareagował minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. 

Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje - napisał na platformie X szef naszej dyplomacji.

 

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Artykuł w trakcie aktualizacji.


Źródło: RMF24
Tagi: Węgry wypadek Karol Nawrocki
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