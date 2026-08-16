Premier składa kondolencje rodziom ofiar wypadku. Uruchomiono specjalną infolinię

RMF24

„12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową” - napisał premier Donald Tusk, reagując na wypadek na Węgrzech. Autokar należał do firmy transportowej z Podkarpacia. Nieoficjalnie - z okolic Jasła. Pielgrzymom zostało do pokonania 250 km. 800 km było już za nimi. Dla wszystkich potrzebujących informacji uruchomiona została infolinia: +36 20 472 9502.

W nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3 doszło do wypadku polskiego autokaru. Nieoficjalnie węgierskie media podają, że przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy w trakcie jazdy. Autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier, a do wypadku doszło w okolicy miejscowości Mezokeresztes. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował, że autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny, z Medjugorie, pielgrzymka z Podkarpacia. 12 osób nie żyje, 47 trafiło do szpitali - 7 w stanie ciężkim, czyli zagrażającym życiu.

Do tragedii odniósł się o poranku minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, następnie prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową - napisał szef rządu w oświadczeniu na platformie X.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, fot. ZOLTAN MATHE / PAP

Adam Ziemienowicz / PAP

Rząd uruchomił specjalną infolinię

Jesteśmy myślami z poszkodowanymi w wypadku na Węgrzech i ich bliskimi. Dla wszystkich potrzebujących informacji uruchomiona została infolinia:

+36 20 472 9502 - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, fot. ZOLTAN MATHE / PAP/EPA

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, fot. ZOLTAN MATHE / PAP/EPA