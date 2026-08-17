Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. „Trzeba będzie podjąć decyzję, kto tę sprawę będzie sądził”

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„Wczoraj prokuratura wystąpiła do strony węgierskiej o Europejski Nakaz Dochodzeniowy, w którym złożyła wniosek o zabezpieczenie i dostarczenie dokumentacji z katastrofy” - powiedziała na konferencji prasowej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk o działaniach śledczych ws. wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przekazała też, że w sprawie wypadku prowadzone są dwa osobne postępowania: polskie i węgierskie. Śledztwo wszczęte jest w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił – mówiła Kolendowska-Matejczuk. Autokarem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Wszyscy byli obywatelami Polski. Wycieczkę zorganizowało biuro pielgrzymkowo-turystyczne z Rymanowa-Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej.

Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli dokumentację w siedzibie obu tych firm. Obecnie Prokuratura Okręgowej w Krośnie oczekuje na tę dokumentację - przekazała prok. Kolendowska-Matejczuk.

Wczoraj polska prokuratura wystąpiła do strony węgierskiej o Europejski Nakaz Dochodzeniowy, w którym złożyła wniosek o zabezpieczenie i dostarczenie dokumentacji z katastrofy – zaznaczyła rzeczniczka prokuratury. Chodzi w szczególności o protokoły oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, dokumentację medyczną pasażerów, protokoły oględziny zwłok pokrzywdzonych i przesłuchania świadków.

Polska zwróciła się też o wyrażenie zgody na udział polskiego prokuratora w czynnościach dotyczących oględzin autokaru. Taką zgodę otrzymano – zaznaczyła Kolendowska-Matejczuk. Rano na Węgry wyjechał prokurator z policjantami i biegłymi z zakresu ruchu drogowego. Dziś maja się odbyć kolejne oględziny autokaru.

Kolendowska-Matejczuka znaczyła, że w tej chwili w sprawie wypadku toczą się dwa postępowania: polskie i węgierskie. To możliwe do pewnego etapu. Później albo strona polska, albo węgierska będzie musiała przejąć sprawę. Trzeba będzie podjąć decyzję, kto tę sprawę będzie sądził - podkreśliła.

Wypadek w czasie powrotu z pielgrzymki

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1:00 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło, a stan 10 określono jako ciężki.

Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia.