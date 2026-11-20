W piątek rano, około godz. 6:50, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, informując o zagrożeniu atakiem z powietrza. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmiała treść wiadomości.
Nieco ponad 40 minut później, o godz. 7:34, RCB poinformowało o odwołaniu alertu. „UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski” - przekazano.
W międzyczasie w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o włączonych syrenach alarmowych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała natomiast, że „z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze”.
Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
W piątkową noc, tuż po godz. 3:30, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało we wpisie na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy „uruchomiono (...) niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP”.
„Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - wskazano w komunikacie.
O godz. 7:07 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że istnieje „podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne”.
Sprawdzamy dwa możliwe naruszenia przestrzeni powietrznej - mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ. Mowa o powiecie niżańskim w województwie podkarpackim i powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim.
Rosyjskie uderzenie w Kijów
W nocy z czwartku na piątek Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Za cel obrali m.in. Kijów, uderzając pociskami balistycznymi w dwa mosty na Dnieprze.
Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że uszkodzone zostały mosty Podilsko-Woskresenskij i Darnickij; ruch na pierwszym z nich został wstrzymany. Wiadomo, że w stolicy Ukrainy zginęły co najmniej trzy osoby, a co najmniej 15 zostało rannych.