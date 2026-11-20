RMF24

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W piątek rano, w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił pilny alert RCB, w którym poinformowano o „zagrożeniu atakiem z powietrza”. Po nieco ponad 40 minutach ostrzeżenie zostało odwołane. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez „niezidentyfikowane obiekty powietrzne”.

W piątek rano, około godz. 6:50, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, informując o zagrożeniu atakiem z powietrza. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmiała treść wiadomości.

Nieco ponad 40 minut później, o godz. 7:34, RCB poinformowało o odwołaniu alertu. „UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski” - przekazano.

W międzyczasie w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o włączonych syrenach alarmowych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała natomiast, że „z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze”.

Alert RCB w Zamościu. Pilny apel do rodziców i opiekunów Po porannym alercie RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i podkarpacia dotyczącym zagrożenia z powietrza władze Zamościa poinformowały o sytuacji w lokalnych szkołach i przedszkolach. Zapewniono, że dzieci, które dotarły już do placówek, są bezpieczne…

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W piątkową noc, tuż po godz. 3:30, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało we wpisie na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy „uruchomiono (...) niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP”.

„Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - wskazano w komunikacie.

O godz. 7:07 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że istnieje „podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne”.

Sprawdzamy dwa możliwe naruszenia przestrzeni powietrznej - mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ. Mowa o powiecie niżańskim w województwie podkarpackim i powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim.

”Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez obiekty”. Wojsko wydało komunikat „Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza. Trwa weryfikacja,…

Rosyjskie uderzenie w Kijów

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Za cel obrali m.in. Kijów, uderzając pociskami balistycznymi w dwa mosty na Dnieprze.

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że uszkodzone zostały mosty Podilsko-Woskresenskij i Darnickij; ruch na pierwszym z nich został wstrzymany. Wiadomo, że w stolicy Ukrainy zginęły co najmniej trzy osoby, a co najmniej 15 zostało rannych.