​37-letnia Dorota G. oskarżona o zabójstwo ośmioletniego syna stanęła w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. To pierwszy dzień jej procesu. Kobieta miała podać dziecku atropinę, która m.in. rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli, a następnie udusić chłopca. Grozi jej nawet dożywocie. Nie przyznaje się do winy.

Oskarżona Dorota G. na korytarzu Sądu Okręgowego w Rzeszowie. / Darek Delmanowicz / PAP

Proces matki oskarżonej o zabójstwo 8-letniego syna rozpoczął się w Rzeszowie.

Kobieta miała podać dziecku atropinę, a następnie udusić je kocem.

Sąd zdecydował, że część procesu odbędzie się przy drzwiach zamkniętych ze względu na wrażliwość sprawy.

Matka nie przyznała się do zarzutów, a biegli stwierdzili, że była poczytalna.

Za ten czyn grozi jej od 10 lat więzienia do dożywocia.

Proces przy drzwiach zamkniętych

Do zabójstwa chłopca doszło 10 lipca 2024 r. w domu, w którym mieszkał wraz z rodzicami w Chałupkach Dębniańskich w pow. leżajskim (Podkarpackie).

Dzisiaj rozpoczął się proces. Oskarżoną na salę wprowadzili policjanci. Miała skute ręce i nogi.

Decyzją sądu proces będzie w części toczyć się przy drzwiach zamkniętych. Wnioskowała o to obrona m.in. ze względu na rodzaj stawianych zarzutów, okoliczności ich popełnienia i na relacje rodzinne.

Rzeszowski sąd zezwolił mediom na wysłuchanie aktu oskarżenia i oświadczenia oskarżonej, w którym nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów.

Oskarżona Dorota G. na korytarzu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, / Darek Delmanowicz / PAP

Co wydarzyło się w Chałupkach Dębniańskich?

Co wiemy o wydarzeniach z 10 lipca ubiegłego roku w Chałupkach Dębniańskich?



Mąż Doroty G. wyszedł rano do pracy. Wówczas kobieta - jak czytamy w akcie oskarżenia - "działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia swojego ośmioletniego syna", podała mu substancję z zawartością atropiny, która powoduje m.in. zwiotczenie mięśni gładkich oskrzeli i ogranicza wydzielanie śluzu. Następnie przycisnęła koc do twarzy chłopca i udusiła go.

Według oskarżenia podanie atropiny świadczy o tym, że kobieta przygotowała się do zabójstwa dziecka.

Ze śledztwa wynika, że później Dorota G. zadzwoniła na numer alarmowy 112 i zgłosiła, że jej syn nie oddycha i jest siny. Instruowana przez dyspozytorkę miała prowadzić reanimację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili u chłopca brak oznak funkcji życiowych.

Przeprowadzona sekcja zwłok dziecka wykazała, że do jego śmierci nie doszło z przyczyn naturalnych.

Dorota G. została zatrzymana, a następnie sąd na wniosek prokuratury ją aresztował. Ten środek zapobiegawczy jest nadal stosowany.

Oskarżona Dorota G. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. / Darek Delmanowicz / PAP

Biegli: Matka była poczytalna

Kobieta w śledztwie zmieniała swoją wersję wydarzeń. Najpierw przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa, później się nie przyznała i odmówiła składania wyjaśnień.

Dorotę G. zbadał zespół biegłych, najpierw jednorazowo, a później także w warunkach szpitalnych. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji psychiatrycznej biegli stwierdzili, że Dorota G. nie jest chora psychicznie w rozumieniu psychozy ani upośledzona umysłowo i w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu była poczytalna (tzn. była zdolna do właściwego rozpoznania znaczenia swojego czynu i do właściwego pokierowania swoim postępowaniem).

Jednocześnie biegli stwierdzili u kobiety zaburzenia osobowości i ich wpływ na jej zachowanie, w tym także zachowania związane z zarzucanym jej czynem.

Dorota G. nie była dotychczas karana. Za zarzucane jej przestępstwo grozi nie mniej niż 10 lat więzienia albo dożywocie.