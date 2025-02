Po wielkim sukcesie Prague Burlesque Grand Gala w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego, jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń artystycznych powraca w jeszcze bardziej wyjątkowej odsłonie!

Organizatorem wieczoru ponownie jest utytułowany koktajl bar Mercy Brown, który zaprasza na drugą edycję tej niezwykłej gali: 7 marca w Zen.com Expo (dawna G2A Arena) w Rzeszowie i 4 kwietnia w Teatrze Słowackiego w Krakowie!

Wieczór poprowadzi charyzmatyczny Sonny Vargas - założyciel Prague Burlesque w Royal Theatre w Pradze. To nie tylko genialny showman, ale także utalentowany wokalista i aktor, który od lat czaruje publiczność swoim unikalnym stylem. Wraz z nim na scenie pojawią się artystki Showgirl Nirvana oraz największe gwiazdy europejskiej burleski: Miss Cool Cat, Coca Valente, Monina i Michelle Marvelous. Ich występy to połączenie elegancji, humoru, oszałamiających kostiumów i wyrazistej ekspresji scenicznej.

Artyści ci występują na prestiżowych scenach w Wiedniu, Zurychu, Monachium, Bratysławie i Warszawie, zdobywając uznanie za swoje mistrzowskie interpretacje burleski. Ich show to niezwykłe widowisko pełne zmysłowości, klasy i rozrywki na najwyższym poziomie.

Niezapomniana noc pełna atrakcji

Prague Burlesque Grand Gala to nie tylko spektakularny pokaz burleski - to całonocne wydarzenie, które rozpoczyna się jeszcze przed głównym show i trwa do północy.

Before Party - dwugodzinna rozgrzewka z muzyką klubową inspirowaną latami 20. i 30., która wprowadzi gości w klimat wieczoru. Dwa akty Prague Burlesque Show - niezapomniane występy największych gwiazd burleski w Europie. 4 bary serwujące autorskie koktajle od Mercy Brown, jednego z najlepszych koktajl barów w Polsce. Oyster & Champagne Bar - miejsce dla miłośników wykwintnych smaków, gdzie na gości czekają świeże ostrygi i najlepszy szampan. After Party - taneczna część wieczoru, którą poprowadzą dwie znane krakowskie DJ-ki, dbając o wyjątkową atmosferę do północy.

To wydarzenie, które przeniesie Cię w klimat złotej ery burleski, pełnej przepychu, magii i dekadencji.

Harmonogram wydarzenia

18:00 - Rozpoczęcie wieczoru i otwarcie drzwi 18:00-24:00 - Koktajle od Mercy Brown, dostępne w czterech barach + Oyster & Champagne Bar 18:00 - Before Party - muzyka w stylu lat 20. i 30. XX wieku 20:00 - Pierwsza część Prague Burlesque Show w Sali Kongresowej

22:00 - Druga część Prague Burlesque Show Po zakończeniu show - After Party do północy

Terminy i lokalizacje

Rzeszów - 7 marca, Zen.com Expo (dawna G2A Arena)

- (dawna G2A Arena) Kraków - 9 marca, Teatr im. Juliusza Słowackiego

Obie edycje rozpoczną się o 18:00, a goście będą bawić się do północy.

Kup bilety i zobacz, co Cię czeka!

Ostatnie bilety dostępne tutaj:

https://www.ebilet.pl/widowiska/rewie-show/mercy-brown-grand-gala

Relacja z pierwszej edycji:

Dress code: Stroje inspirowane latami 20. - zapraszamy do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery tej epoki!

Nie może Cię tam zabraknąć - przygotuj się na wieczór pełen magii, stylu i rozrywki na najwyższym poziomie!



https://www.pragueburlesquegrandgala.com/



