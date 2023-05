Zarząd Transportu Miejskiego przywraca linię nr 5. Chcieli tego mieszkańcy osiedla Matysówka. Autobusy będą jeździć tylko w dni robocze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O tym, że "piątka" znów będzie jeździć do Matysówki poinformował w poniedziałek rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Maciej Chłodnicki. Decyzją prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka, od 1 czerwca zostaje przywrócona linia autobusowa nr 5 jadąca w kierunku Matysówki.

Autobus będzie kursował tylko w dni robocze na trasie: Trembeckiego, Siemieńskiego, Batorego, Targowa, Szopena, Hetmańska, Powstańców W-wy, Sikorskiego, Łukasiewicza, Kiepury, Matysowska. Wycofana natomiast zostaje linia nr 48.

Linia nr 5 wypadła z rozkładu jazdy miejskich autobusów w grudniu ub. r. ZTM tłumaczył to tym, że na nieco ponad 5-kilometrowym odcinku jej kurs pokrywał się z linią nr 12. Mieszkańców nie przekonał ten argument. Rozpoczęli zbieranie podpisów, by autobusy kursowały jak dawniej. Tłumaczyli, że muszą mieć bezpośrednie połączenie z ul. Hetmańską i Szopena, przy których są przychodnie lekarskie, że "piątką" jeżdżą do pracy i na halę targową, a młodzi do szkół. Protest podpisało 250 osób.