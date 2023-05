W piątek o godz. 13. rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Henryka Jaskuły. Urna z prochami pierwszego Polaka, który samotnie i bez zawijania do portów okrążył Ziemię zostanie złożona na cmentarzu Zasanie w Przemyślu - rodzinnym mieście Jaskuły.

Z portu gdyńskiego na jachcie Dar Przemyśla w samotny rejs dookoła świata wypływa Henryk Jaskuła/ 1979 rok, zdj. archiwalne / Janusz Uklejewski / PAP

Henryk Jaskuła był pierwszym Polakiem i trzecim na świecie żeglarzem, który samotnie i bez zawijania do portów okrążył Ziemię. Wyprawa, która rozpoczęła się 12 czerwca 1979 roku, trwała 344 dni i zakończyła się 20 maja 1980 roku.



Kapitan Henryk Jaskuła nie doczekał 40. rocznicy zakończenia rejsu - zabrakło mu sześciu dni. Zmarł 14 maja 2020 roku.

Ofiarował swoje ciało nauce

Jako uczestnik Programu Świadomej Donacji ofiarował on swoje ciało nauce. Teraz, po trzech latach od śmierci, po sprowadzeniu jego prochów do Przemyśla, odbędzie się ostatnie pożegnanie.



Henryk Jaskuła urodził się 22 października 1923 r. w Radziszowie, podkrakowskiej wsi. Żeglarstwem zainteresował się z tęsknoty za rodziną, która wyemigrowała do Argentyny. Wrócił stamtąd po II wojnie światowej, w trakcie studiów w Krakowie ożenił się z Zofią Kiełtyką z Przemyśla. Mieli dwie córki, z którymi zamieszkali w mieście nad Sanem.



Kapitan Jaskuła w 1964 r. odbył swój pierwszy rejs po Bałtyku na jachcie "Syrius". Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia żeglarskiego, zaczął planować podróż dookoła świata.



Za swoje osiągnięcia, w 2008 r. został honorowym obywatelem Przemyśla, a za rozsławienie dobrego imienia polskiego żeglarstwa i polskich stoczni w świecie, Jaskuła został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18 lutego 2013 r. nagrodzono go Super Kolosem za całokształt dokonań żeglarskich.

Uroczystości pogrzebowe

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek (19 maja), o godz. 13. na cmentarzu komunalnym Zasanie, od wyprowadzenia urny z kaplicy cmentarnej. Rodzina i organizatorzy apelują, by nie przynosić wieńców i kwiatów, pieniądze można przeznaczyć na budowę posągu Henryka Jaskuły, który stanie w tym roku na ulicy Franciszkańskiej. Datki można wpłacić na konto BNP Paribas 53 1600 1462 1733 7104 1000 0002, z dopiskiem: Kapitan Jaskuła, PAMIĘTAMY.



W piątek o godz. 15.30, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, zostanie otwarta wystawa fotografii Tadeusza Budzińskiego z zakończenia wokółziemskiego rejsu "Daru Przemyśla" oraz powitania w Gdyni i Przemyślu, będzie też kiermasz pamiątek i książek.



O godz. 16., w sali audiowizualnej Muzeum, rozpocznie się koncert kwartetu smyczkowego Towarzystwa Muzycznego, który zagra ulubione utwory kapitana Jaskuły. Później zostaną wyświetlone filmy poświęcone kapitanowi ze wspomnieniami jego przyjaciół. Wszystko będzie transmitowane na youtube.



Natomiast w sobotę, w kościele księży Salezjanów, o godz. 15. Zostanie odprawiona msza w intencji Zofii i Henryka Jaskułów, w 75. rocznicę ślubu.