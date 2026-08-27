Tu powstaje najwyższa estakada w Polsce. Kiedy kierowcy pojadą nowym odcinkiem S19?

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica–Jawornik (woj. podkarpackie) zostanie oddany do użytku w IV kwartale przyszłego roku.
W czwartek dziennikarze mieli okazję zobaczyć z bliska postępy na 11,6-kilometrowym odcinku S19.
Jak poinformował Aleksander Trzciniecki, kierownik projektu z ramienia GDDKiA w Rzeszowie, „stan zaawansowania prac na odcinku przekroczył 80 proc.
Konstrukcje wszystkich obiektów oprócz dwóch są gotowe i prowadzimy na nich roboty wykończeniowe - podkreślił.
Na trasie powstaje aż 17 obiektów inżynierskich: osiem estakad, pięć wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Część z nich, jak wiadukt WD-20 na trasie Połomia–Glinik Charzewski czy WD-23 na trasie Żarnowa–Niebylec, jest już dostępna dla kierowców.
Rekordowa estakada i inżynierskie wyzwania
Największym symbolem inwestycji jest estakada ES-26, która powstaje między miejscowościami Żarnowa i Godowa.
To ośmioprzęsłowy gigant o długości 1082 metrów i szerokości około 29 metrów. Ustrój nośny obiektu będzie wznosił się nad dnem doliny na wysokość blisko 120 metrów, a filary sięgają 80 metrów – to absolutny rekord w Polsce.
Podpora o wysokości 80 metrów nie ma odpowiednika w Polsce. Jest wyższa niż wieża Mariacka w Krakowie – podkreśla inżynier kontraktu Jerzy Bajer.
Budowa estakady odbywa się metodą nawisową, a przęsło o rozpiętości 188 metrów będzie najdłuższym w kraju wykonanym tą technologią.
Przesunięcie terminu przez trudne warunki
Pierwotnie nowy odcinek S19 miał być gotowy do końca 2026 roku. Jednak, jak tłumaczy Sebastian Dobrzański, dyrektor kontraktu z firmy Intercor, „przesunięcie na IV kwartał 2027 r. wynika z odmiennych warunków geologicznych oraz niekorzystnej aury”.
Dodatkowo skomplikowane ukształtowanie terenu wymusiło budowę tymczasowych dróg dojazdowych w formie serpentyn.
Trwają również formalności związane z aneksowaniem umowy.
Podpisujemy aneksy z zamawiającym. Ze względu na pogodę podpiszemy pięć aneksów przesuwających wstępnie termin na kwiecień 2027 r. Procedujemy też wniosek dotyczący warunków geologicznych, który ma determinować termin na IV kwartał 2027 r. – wyjaśnia Dobrzański.
Via Carpatia coraz bliżej
Droga ekspresowa S19 to kluczowy element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który połączy Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.
Kierowcy już korzystają z odcinka S19 na północ od Rzeszowa, prowadzącego do Lublina. Jak zapowiada Wiesław Sowa, wicedyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA, „cały odcinek S19 na południe od Rzeszowa będzie gotowy pod koniec dekady”.