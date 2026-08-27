Tu powstaje najwyższa estakada w Polsce. Kiedy kierowcy pojadą nowym odcinkiem S19?

RMF24

Podkarpacie szykuje się na drogowy przełom. Budowa odcinka S19 Babica–Jawornik przekroczyła 80 proc. zaawansowania, a na trasie powstaje najwyższa estakada w Polsce. Inwestycja, która jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, zostanie oddana do użytku w IV kwartale 2027 roku.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica–Jawornik (woj. podkarpackie) zostanie oddany do użytku w IV kwartale przyszłego roku.

W czwartek dziennikarze mieli okazję zobaczyć z bliska postępy na 11,6-kilometrowym odcinku S19.

Jak poinformował Aleksander Trzciniecki, kierownik projektu z ramienia GDDKiA w Rzeszowie, „stan zaawansowania prac na odcinku przekroczył 80 proc.

Konstrukcje wszystkich obiektów oprócz dwóch są gotowe i prowadzimy na nich roboty wykończeniowe - podkreślił.

Na trasie powstaje aż 17 obiektów inżynierskich: osiem estakad, pięć wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Część z nich, jak wiadukt WD-20 na trasie Połomia–Glinik Charzewski czy WD-23 na trasie Żarnowa–Niebylec, jest już dostępna dla kierowców.

Rekordowa estakada i inżynierskie wyzwania

Największym symbolem inwestycji jest estakada ES-26, która powstaje między miejscowościami Żarnowa i Godowa.

To ośmioprzęsłowy gigant o długości 1082 metrów i szerokości około 29 metrów. Ustrój nośny obiektu będzie wznosił się nad dnem doliny na wysokość blisko 120 metrów, a filary sięgają 80 metrów – to absolutny rekord w Polsce.

Podpora o wysokości 80 metrów nie ma odpowiednika w Polsce. Jest wyższa niż wieża Mariacka w Krakowie – podkreśla inżynier kontraktu Jerzy Bajer.

Budowa estakady odbywa się metodą nawisową, a przęsło o rozpiętości 188 metrów będzie najdłuższym w kraju wykonanym tą technologią.

Fot. GDDKiA

Przesunięcie terminu przez trudne warunki

Pierwotnie nowy odcinek S19 miał być gotowy do końca 2026 roku. Jednak, jak tłumaczy Sebastian Dobrzański, dyrektor kontraktu z firmy Intercor, „przesunięcie na IV kwartał 2027 r. wynika z odmiennych warunków geologicznych oraz niekorzystnej aury”.

Dodatkowo skomplikowane ukształtowanie terenu wymusiło budowę tymczasowych dróg dojazdowych w formie serpentyn.

Trwają również formalności związane z aneksowaniem umowy.

Podpisujemy aneksy z zamawiającym. Ze względu na pogodę podpiszemy pięć aneksów przesuwających wstępnie termin na kwiecień 2027 r. Procedujemy też wniosek dotyczący warunków geologicznych, który ma determinować termin na IV kwartał 2027 r. – wyjaśnia Dobrzański.

Via Carpatia coraz bliżej

Droga ekspresowa S19 to kluczowy element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który połączy Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.

Kierowcy już korzystają z odcinka S19 na północ od Rzeszowa, prowadzącego do Lublina. Jak zapowiada Wiesław Sowa, wicedyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA, „cały odcinek S19 na południe od Rzeszowa będzie gotowy pod koniec dekady”.

