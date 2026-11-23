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Prokuratura i Żandarmeria Wojskowa zakończyły działania w Mołodyczu na Podkarpaciu, gdzie według wstępnych ustaleń spadła rosyjska rakieta manewrująca Ch-101. „Zabezpieczony materiał dowodowy trafi teraz do badań laboratoryjnych i ekspertyz biegłych” - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak.

Śledztwo w sprawie upadku trzech rosyjskich rakiet na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego prowadzi wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W poniedziałek zakończono oględziny w miejscowości Mołodycz (pow. jarosławski) – poinformowała prokuratura.

„Prokuratorzy wojskowi oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej zakończyli dziś czynności procesowe (oględziny) na miejscu ujawnienia szczątków pocisku manewrującego Ch-101 w miejscowości Mołodycz” - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak na portalu X.

Co dalej?

Przez najbliższą noc teren pozostaje pod stałym dozorem służb. We wtorek na miejscu będą prowadzone wyłącznie prace porządkowe, po których teren zostanie przekazany.

„Tym samym zakończono wszystkie oględziny terenowe we wszystkich trzech lokalizacjach (Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem, Mołodycz). Zabezpieczony materiał dowodowy trafi teraz do badań laboratoryjnych i ekspertyz biegłych” - dodał Kozak.

Drona nie było. Prokuratura o trzech rakietach

W niedzielę śledczy informowali, że we wszystkich trzech miejscach upadku obiektów latających w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudniku nad Sanem (pow. niżański, woj. podkarpackie) i Mołodyczu (pow. jarosławski, woj. podkarpackie) znaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.

Wszczęte w tej sprawie śledztwo dotyczy przestępstwa sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach poprzez eksplozję materiałów wybuchowych.

W toku tego postępowania będą również rozpatrywane kwestie naruszenia przepisów polskiego prawa lotniczego oraz naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wbrew przepisom - zaznaczył Kozak na konferencji prasowej w poniedziałek w Lublinie.

Dodał, że zgromadzony materiał dowodowy będzie przekazany do dalszego badania biegłym specjalistom z zakresu uzbrojenia, techniki wojskowej, lotnictwa, elektroniki oraz badań fizykochemicznych. Wiemy, że to jest pocisk manewrujący Ch-101, ale chcemy poznać szczegóły techniczne zarówno w zakresie napędu tego pocisku, jak i systemów nawigacyjnych, jaką głowicę bojową ze sobą niósł - dodał Kozak.

Prokuratura będzie też ustalać okoliczności, w jakich doszło do upadku pocisków - czy doszło do awarii technicznej, wyczerpania paliwa, zakłócenia systemów nawigacji, czy zadziałania systemów obrony. Sprawdzana będzie też dokładna trajektoria oraz kierunek lotu - skąd i jakim korytarzem obiekty nadleciały nad terytorium Polski. Badane będzie też, w jakich okolicznościach doszło do wystrzelenia tych pocisków i czy doszło do skierowania ich na terytorium Polski w sposób zamierzony, czy też niezamierzony.

Prok. Kozak zaznaczył, że kiedy dochodzi do przestępstwa na prokuraturze ciąży ustawowy obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania, także w tym przypadku, nawet jeśli może powstać wrażenie, że „tu żadnego aktu oskarżenia nie będzie, bo Federacja Rosyjska nie współpracuje”.

Ustalenia, które poczyniliśmy na miejscu zdarzenia, te zebrane szczątki oraz pomiary i pobrane ślady będą pomocne innym instytucjom i organom państwowym, w szczególności Wojsku Polskiemu, (…) to bardzo cenne informacje o potencjale wojskowym innego państwa - zaznaczył.

Ustalenia prokuratury dają podstawę do formułowania określonych wniosków na arenie międzynarodowej, będą się na nie mogły powoływać różne instytucje, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Co wiadomo o pociskach Ch-101?

Pociski Ch-101 są stosunkowo nowoczesnym środkiem bojowym, przeznaczonym do atakowania celów o znaczeniu strategicznym na głębokim zapleczu przeciwnika. Według informacji ukraińskich Sił Powietrznych do ataku, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek, Rosja użyła w sumie 84 pociski manewrujące różnych typów: od Ch-101, przez 3M14 Kalibr (odpalone z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym) po Iskander-K (wystrzeliwane z mobilnych wyrzutni lądowych).

Pociski Ch-101 zostały wystrzelone z samolotów typu Tu-95. Według Sił Powietrznych Ukrainy odnotowano start siedmiu takich maszyn i Tu-160 (dwa lub trzy). Użyte w ataku pociski mają duży zasięg - do ok. 3500 km od miejsca startu, co pozwala na ich wystrzeliwanie znad terytorium Rosji, daleko poza zasięgiem oddziaływania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Pocisk posiada kilka niezależnych systemów naprowadzania. Zagłuszanie pracy wszystkich jest praktycznie niemożliwe. W trakcie lotu porusza się na małej wysokości (nawet kilka-kilkanaście metrów nad ziemią), co znacznie utrudnia jego wykrycie i zniszczenie.

Nowsze wersje Ch-101 posiadają wyrzutnie pułapek termicznych, które mają zmylić pociski przeciwlotnicze naprowadzane na podczerwień, co dodatkowo utrudnia ich zniszczenie.

Pocisk przenosi ładunek bojowy o dużej masie - ok. 450 kg, co powoduje, że jest niebezpiecznym środkiem rażenia.

Poprzedni incydent w Polsce z udziałem pocisku Ch-101 wydarzył się 30 lipca 2026 roku, gdy doszło do upadku rakiety tego typu w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Również wówczas nie zanotowano strat czy ofiar w ludziach.