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Podczas budowy nowego budynku przy ulicy Wierzynka w centrum Rzeszowa archeolodzy natrafili na prawdziwy skarb – srebrne monety, zastawę stołową oraz przedmioty codziennego użytku, które zostały ukryte prawdopodobnie przez właścicieli nieistniejącej już kamienicy na początku II wojny światowej.

W miejscu, gdzie powstaje nowoczesny, sześciopiętrowy budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym, historia dosłownie wyszła spod ziemi. Podczas prac archeologicznych na terenie dawnego placu Garncarskiego, przy ulicy Wierzynka 1, odkryto piwnicę nieistniejącej już przedwojennej kamienicy. To właśnie tam, pod warstwą ziemi i gruzu, archeolodzy natrafili na prawdziwy skarb.

Srebrne monety, zastawa i kafle z XVI wieku

Wśród znalezisk znalazło się około 100 srebrnych monet, elementy srebrnej zastawy stołowej, a także kafle piecowe z XVI wieku oraz fragmenty ceramiki i szkła. Eksperci są zgodni – to jedno z najcenniejszych odkryć ostatnich lat w regionie. Według archeologów, przedmioty te najprawdopodobniej zostały ukryte przez ostatnich, przedwojennych właścicieli kamienicy na początku II wojny światowej, gdy do Rzeszowa wkroczyli niemieccy okupanci.

Fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa / materiały udostępnione

Fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa / materiały udostępnione

Fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa / materiały udostępnione

Fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa / materiały udostępnione

Fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa / materiały udostępnione

Skarb trafi do muzeum

Odnalezione przedmioty po przejściu niezbędnej konserwacji zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Eksperci już rozpoczęli szacowanie wartości znaleziska, które może okazać się bezcenne nie tylko pod względem materialnym, ale i historycznym. Firma Developres, inwestor budowy, zapowiedziała, że dołoży wszelkich starań, by część skarbu została wyeksponowana w nowym budynku.

To jeszcze nie koniec odkryć?

Co ciekawe, prace wykopaliskowe są dopiero na półmetku. Archeolodzy nie wykluczają, że pod ziemią mogą kryć się kolejne cenne przedmioty. Inwestycja powstaje pod historyczną nazwą Plac Garncarski i będzie miała ten sam adres, co przedwojenna kamienica, w której ukryto skarb – Wierzynka 1.