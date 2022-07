Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi śledztwo przeciwko 23-letniemu Erykowi D., który podejrzany jest o to, że w Wólce Turebskiej nieumyślnie spowodował śmierć 27-letniego Rafała L., popychając go do Sanu. Eryk D. był wcześniej karany, teraz grozi mu 5 lat więzienia.

/Shutterstock