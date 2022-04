Rzeszowski Inkubator Kultury zaprasza wszystkich lubiących rozwiązywać zagadki do udziału w geocachingu, czyli grze terenowej. Trzeba znaleźć ukrytą skrzynkę, w której schowano m.in. pamiątki związane ze słynnym rzeszowskim, cesarsko-królewskim, nadwornym fotografem - Edwardem Januszem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock



Geocaching to ogólnoświatowa gra terenowa przeznaczona dla użytkowników odbiorników GPS.



Zabawa polega na szukaniu keszy (z ang. cache) na podstawie współrzędnych geograficznych, czyli skrytek ukrytych w ciekawych miejscach - wyjaśniła Sylwia Indycka-Rosół z Estrady Rzeszowskiej, w której działa Rzeszowski Inkubator Kultury.



Skrytka założona przez Rzeszowski Inkubator Kultury (RIK) to opowieść o Edwardzie Januszu - słynnym rzeszowskim, nadwornym cesarsko-królewskim fotografie, autorze tysięcy zdjęć mieszkańców Rzeszowa i okolic, dokumentujących życie miasta.



Można w niej (skrytce) znaleźć prawdziwe skarby związane z Edwardem Januszem i nie tylko - zapewniła Indycka-Rosół.



Jako ciekawostkę dodała, że willa, w której obecnie mieści się siedziba Estrady Rzeszowskiej należała przed laty do rodziny Januszów.

Gratka dla miłośników zagadek

Współrzędne skrzynki RIK można znaleźć po wcześniejszym rozwiązaniu zagadki, która znajduje się >>>TUTAJ<<< .

W skrzynce znajdują się również m.in. logbook, czyli notes na wpisy osób, które znalazły skrzynkę, certyfikaty dla pierwszych trzech znalazców oraz trackable, czyli przedmioty podróżne, które można zarejestrować na stronie organizatora >>>TUTAJ<<< i zapisywać drogę jaką przedmiot odbył.

Ponadto są tam też drewniane monety pamiątkowe, pieczątka do wbicia w swoim notesie na pamiątkę odwiedzin skrytki.



Jak wyjawiła Indycka-Rosół inspiracją dla uruchomienia skrzynki była publikacja "Czas w kadrze zatrzymany. Edward Janusz i jego fotografie".



Pomysłodawcą i autorem jej tekstu są prawnuczka Edwarda Janusza - Elżbieta Kaliszewska oraz Krystyna Krzysztofowicz, wsparcia udzieliła Fundacja Rzeszowska, a wydawcą jest Estrada Rzeszowska - dodała.

Upamiętnienie Edwarda Janusza

Edward Janusz, jest autorem tysięcy fotografii mieszkańców Rzeszowa i okolic, a także zdjęć dokumentujących życie miasta. Był samoukiem. W 1898 r. został wyróżniony tytułem cesarsko-królewskiego nadwornego fotografa.



Zakład pod szyldem E. Janusz, jeden z największych w Galicji, działał w Rzeszowie w latach 1886-1951. Mieścił się przy ówczesnej ulicy Sandomierskiej (obecna ul. Grunwaldzka).



Edward Janusz urodził się we Lwowie w 1850 r. Studiował na Politechnice Lwowskiej. Później był oficerem c.k. armii w stopniu porucznika. Od 1880 r. pracował jako fotograf. Był nie tylko założycielem zakładu fotograficznego, ale także jednym z założycieli rzeszowskiego "gniazda" Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Zmarł w marcu 1914 r.



Po jego śmierci zakład prowadziła początkowo żona Edwarda - Leopoldyna (także zajmująca się fotografią), a później, do lat 70. XX wieku, córki Helena i Maria. W 1997 roku na strychu kamienicy, gdzie kiedyś znajdował się rzeszowski zakład fotograficzny Janusza, odnaleziono szklane negatywy.