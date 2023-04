29-letni Tomasz U., zatrzymany w związku z rodzinną tragedią w Bąkowie na Podkarpaciu, usłyszał zarzut zabójstwa swojej matki i babki oraz usiłowania zabójstwa dziadka. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia.

Dom, w którym doszło do zbrodni / Stalowka.NET / Jacek Rodecki / Gorąca Linia RMF FM

Policjanci ze Stalowej Woli zakończyli przesłuchanie Tomasza U. w niedzielę około godziny 17. 29-latek usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa i usiłowanie trzeciego. Do zbrodni doszło w sobotni wieczór.



Mężczyzna otrzymał zarzuty do protokołu. Nie kwestionował obrażeń, jakie spowodował u swojej matki, ale zasłaniał się niepamięcią w przypadku obrażeń, które spowodował u swoich dziadków - powiedział PAP Adam Cierpiatka, szef Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli.



Z komendy policji Tomasz U. został przewieziony do prokuratury, gdzie jest przesłuchiwany po raz drugi. W poniedziałek do sądu ma trafić wniosek o aresztowanie 29-latka na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Tomasz U. był poszukiwany od sobotniego wieczoru. To właśnie wtedy policjanci dowiedzieli się o zbrodni w Bąkowie koło Stalowej Woli. Na terenie prywatnej posesji znaleziono zwłoki 58-letniej Heleny U. - matki 29-latka. Kobieta miała obrażenia głowy zadane ostrym narzędziem - prawdopodobnie siekierą. Podobne rany mieli jej rodzice, czyli dziadkowie Tomasza U.



89-letni Andrzej S. został przewieziony do szpitala w Stalowej Woli. Przeszedł operację, a obecnie przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w stanie krytycznym. Jego żona, 84-letnia Leonarda S., trafiła do szpitala w Nisku. Lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Tomasz U. uciekł z miejsca zbrodni. 29-latek został zatrzymany w niedzielę około godz. 9. w miejscowości Rzeczyca Okrągła, gdy w lesie, za stacją paliw, pił alkohol.