W dniach 9–11 października 2025 roku Kraków stanie się centrum polskiego ratownictwa medycznego. W Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się 13. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, który zgromadzi ponad tysiąc uczestników i setki widzów online. Tegoroczne hasło "Wspólnie w działaniu" podkreśla kluczową rolę współpracy w codziennej służbie ratowników.

/ materiały prasowe /

Kraków - stolica ratownictwa medycznego

Jesienią 2025 roku stolica Małopolski na trzy dni zamieni się w miejsce spotkań, debat i wymiany doświadczeń ratowników medycznych z całej Polski. 13. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych to największe branżowe wydarzenie roku, które już po raz kolejny przyciągnie do Krakowa ponad tysiąc uczestników. Dodatkowe 400 osób śledzić będzie obrady online, co pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ta inicjatywa. Organizatorem wydarzenia jest ZiZ Centrum Edukacji we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Tegoroczne hasło przewodnie - "Wspólnie w działaniu" - nie jest przypadkowe. W branży, gdzie od skutecznej współpracy zależy ludzkie życie, solidarność i wzajemne zrozumienie są absolutnie kluczowe. Jak podkreśla dr Jacek Wawrzynek, prezes Fundacji "Świadomy Medyk", hasło to wzmacnia tożsamość zawodową ratowników i stanowi punkt wyjścia do rozmów o przyszłości tej profesji.

Samorząd ratowników - temat, który dzieli i jednoczy

Jednym z najważniejszych punktów tegorocznego kongresu będzie sesja poświęcona samorządowi zawodowemu ratowników medycznych. Utworzenie Krajowej Izby Ratowników Medycznych wywołało w środowisku wiele emocji i podzieliło opinie. Część ratowników z entuzjazmem przyjęła powstanie samorządu, inni wciąż wyrażają sceptycyzm co do jego roli i funkcji.

Powstanie samorządu zawodowego odbiło się szerokim echem - i jest spora część osób, które nie do końca są zadowolone, że taki samorząd powstał. Dlatego chcemy przybliżyć jego strukturę i sens istnienia. To nie jest żadna "zła organizacja", tylko instytucja, która ma reprezentować środowisko i być partnerem do rozmów z Ministerstwem Zdrowia - tłumaczy dr Wawrzynek.

Dr Barbara Seweryn, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, zapowiada, że sesja poświęcona samorządowi będzie nie tylko emocjonująca, ale również twórcza. Kulminacją tych rozmów ma być wielka debata, podczas której przedstawiciele Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego i eksperci z innych dziedzin odpowiadać będą na najtrudniejsze pytania - zarówno te wygodne, jak i kontrowersyjne.

Aktualne tematy, praktyczne rozwiązania

Kongres w Krakowie słynie z praktycznego podejścia do problemów, z jakimi ratownicy mierzą się na co dzień. Organizatorzy każdego roku analizują opinie uczestników, by program odpowiadał na realne potrzeby środowiska. Zawsze dużym zainteresowaniem cieszą się kwestie związane z ratownictwem pediatrycznym oraz zagadnienia prawne - i nie inaczej będzie tym razem.

Ratownictwo pediatryczne to zakres tematyczny, który uczestnicy kongresu od lat wskazują jako bardzo potrzebny, a w tym roku przygotowaliśmy naprawdę ciekawe zagadnienia - mówi dr Seweryn - Nasi prelegenci podejdą do pediatrii w sposób praktyczny, odpowiadający na realne problemy, z jakimi ratownicy spotykają się podczas codziennej pracy.

Nie zabraknie również sesji prawnej, przygotowanej we współpracy z praktykami systemu. Uczestnicy usłyszą nie tylko o teoretycznych aspektach prawa, ale także o wyzwaniach i problemach dnia codziennego.

Wyjątkowym punktem programu będzie "alfabet mitów i ciekawostek" - dynamiczna prezentacja, która ma obalać nieaktualne schematy i mity funkcjonujące w praktyce ratowniczej. Chcę pokazać sytuacje często powielane, a jednak niepoprawne, i zrobić to w sposób przystępny, konkretny, a czasem też z humorem - zapowiada dr Wawrzynek.

Komunikacja i bezpieczeństwo - klucz do sukcesu

Jednym z najważniejszych wątków tegorocznego kongresu będzie temat komunikacji pomiędzy Zespołami Ratownictwa Medycznego a Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi. To właśnie od właściwego przekazania informacji często zależy życie pacjenta. Błędy komunikacyjne, niepełna dokumentacja czy powierzchowny raport mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.

W pierwszych minutach opieki nad pacjentem w stanie nagłym nikt nie przeszukuje dokumentacji - personel działa na tym, co zostało powiedziane bezpośrednio - podkreśla dr Wawrzynek.

W programie kongresu przewidziano więc praktyczne warsztaty i prezentacje, które mają pomóc unikać błędów w komunikacji i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów.

Nie zabraknie też rozmów o bezpieczeństwie samych ratowników. Incydenty agresji wobec zespołów medycznych to temat, o którym mówi się coraz głośniej. To dobrze, bo społeczeństwo dostrzega, że problem istnieje i że jest absolutnie nieakceptowalny. Dzięki nagłośnieniu zaczęły być wdrażane realne rozwiązania - podkreślają organizatorzy.

Klub Małego Ratownika - pierwsza pomoc dla najmłodszych

13. Kongres Ratowników Medycznych to nie tylko spotkania ekspertów i specjalistów. To także wyjątkowa okazja do edukacji najmłodszych. Fundacja POLARIS, przy wsparciu Województwa Małopolskiego, organizuje "Klub Małego Ratownika" - program, który ma nauczyć dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

11 października w Auditorium Maximum odbędą się dwa pokazy dla dzieci, podczas których najmłodsi będą mogli nauczyć się, jak przeprowadzić resuscytację, opatrzyć rany czy wezwać pomoc. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych będą miały formę interaktywną - nauka poprzez zabawę, praca w małych grupach, dyplomy i nagrody.

Statystyki są nieubłagane - większość wypadków zdarza się w domu i najbliższym otoczeniu dziecka. Wyposażając najmłodszych w wiedzę i umiejętności ratownicze, zwiększamy ich bezpieczeństwo i uczymy odpowiedzialności.