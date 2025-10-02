Pomnik Czynu Rewolucyjnego w centrum Rzeszowa nie zostanie wyburzony. Monument, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, pozostaje w rejestrze zabytków - decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest ostateczna.

/ Shutterstock

Po roku oczekiwania zapadła decyzja w sprawie Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymało w mocy wpis monumentu do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Oznacza to, że pomnik nie może zostać wyburzony, a jego status prawny jest już niepodważalny.

Ostateczna decyzja: Pomnik zostaje zabytkiem

Wpis do rejestru zabytków został dokonany 8 sierpnia 2024 roku. Od tej decyzji odwołał się właściciel działki, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, 24 września 2025 roku ministerstwo podtrzymało wcześniejszą decyzję. Wpis do rejestru zabytków nie obejmuje czterech tablic inskrypcyjnych u podstawy pomnika oraz tablic z herbem miasta na jego szczycie.

Decyzja ministerstwa spotkała się z uznaniem władz miasta. Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, podkreślił, że to ważny moment dla mieszkańców. To niezwykle ważna dla nas wiadomość, bo walory artystyczne Pomnika Czynu Rewolucyjnego są bezdyskusyjne, co potwierdziła także Rada Ochrony Zabytków - zaznaczył prezydent.

Konrad Fijołek podziękował również Fundacji Rzeszowskiej, która zainicjowała starania o wpisanie pomnika do rejestru zabytków. Prezydent zapowiedział, że miasto zadba o stan techniczny monumentu oraz jego otoczenie, a także będzie dążyć do nadania mu współczesnego kontekstu, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców.

Monumentalna rzeźba - historia i znaczenie

Pomnik Czynu Rewolucyjnego, znany także jako Pomnik Walk Rewolucyjnych, znajduje się w centrum Rzeszowa, przy skrzyżowaniu Alei Łukasza Cieplińskiego i Alei Józefa Piłsudskiego. Monument został zaprojektowany przez prof. Mariana Koniecznego i odsłonięty w 1974 roku. Od ponad 50 lat jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta i stanowi ważny punkt odniesienia w krajobrazie Rzeszowa.

Wartość pomnika wynika zarówno z jego cech architektonicznych, jak i z kontekstu historycznego. Monument sąsiaduje z gmachami urzędów oraz zespołem Bazyliki Wniebowzięcia NMP i Klasztoru OO. Bernardynów.

Co dalej z pomnikiem?

Utrzymanie pomnika w rejestrze zabytków oznacza, że nie będzie on mógł zostać wyburzony ani poddany istotnym zmianom bez zgody konserwatora. Władze miasta zapowiadają działania na rzecz jego ochrony i rewitalizacji, tak by monument mógł służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców Rzeszowa.