250 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS) otrzymał Rzeszów na budowę ostatniego elementu północnej obwodnicy. "Bardzo cieszę się, że nasze argumenty o tym, jak ważną rolę obecnie odgrywa Rzeszów i jaką będzie odgrywał w przyszłości jako hub gospodarczy dla odbudowy Ukrainy, znalazły uznanie i odzwierciedlenie w tak dużej dotacji" - powiedział prezydent miasta Konrad Fijołek.

250 mln złotych dofinansowania z RPIS ma posłużyć do budowy ostatniego elementu północnej obwodnicy Rzeszowa.

"To jest znakomity moment dla naszego miasta. Dzięki otrzymanemu dziś wsparciu - 250 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będziemy mogli wybudować strategiczne połączenie drogowe na północy miasta, pomiędzy ulicą Warszawską, która już dziś jest świetnie skomunikowana z autostradą A4 a rzeszowską strefą przemysłową Dworzysko i ul. Krakowską" - powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Jak podkreślił, "bardzo cieszę się, że nasze argumenty o tym, jak ważną rolę obecnie odgrywa Rzeszów i jaką będzie odgrywał w przyszłości jako hub gospodarczy dla odbudowy Ukrainy, znalazły uznanie i odzwierciedlenie w tak dużej dotacji". "Budowa tej drogi lepiej skomunikuje strefę przemysłową i da możliwość jej intensywnej rozbudowy" - dodał.

O trasie

Urząd Miasta Rzeszowa podał, że trasa północna docelowo będzie się składać z trzech odcinków, a dwa z nich są gotowe.

"Pierwszy połączył ul. Rzecha z Lubelską. Jego częścią jest most im. Tadeusza Mazowieckiego. Drugi odcinek to oddana w 2019 roku droga, która została wybudowana pomiędzy ul. Lubelską a Warszawską. Każda ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, rozdzielone pasem zieleni, a także chodniki i ścieżki rowerowe. Tak samo będzie wyglądał ostatni odcinek, czyli połączenie ulic Warszawskiej z Krakowską o długości 6,5 km. Jego ważnym elementem będzie wiadukt nad ul. Warszawską oraz torami kolejowymi, który będzie miał ponad 300 metrów długości. Następnie droga zostanie poprowadzona w kierunku zachodnim, do terenów strefy przemysłowej Dworzysko i gdzie skręci w kierunku południowym i dojdzie do ul. Krakowskiej" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Miasto podało, że przyszłe połączenie drogowe częściowo będzie przebiegać poza granicami Rzeszowa, dlatego też w jego realizację zaangażowane są władze Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

"Z pieniędzy miasta i województwa sfinansowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowe założenia przyszłej inwestycji. PFU opracuje firma Sweco Polska z Poznania, która zwyciężyła w rozstrzygniętym w czwartek (5 października 2023 r.) przetargu. Koszt opracowania tego dokumentu to ponad 2,4 mln zł. Program fukcjonalno-użytkowy będzie gotowy za osiem miesięcy" - poinformował rzeszowski urząd miasta. Jak dodano, "kolejnym krokiem będzie przetarg na wybór firmy, która zaprojektuje i wybuduje drogę od ul. Warszawskiej do Krakowskiej".