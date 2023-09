Oddział Urologii z Onkologią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wzbogacił się o nowoczesną aparaturę do diagnozy i leczenia chorób układu moczowego. Dziś nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu do użytkowania.

Oddanie do użytku sprzętu zakupionego na potrzeby Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Szpital wzbogacił się m.in. o ultrasonograf, laser holmowy i narzędzia do zabiegów endoskopowych. Ich wartość to prawie 1,1 mln zł - niemal cała kwota to dotacja miejska, a ponad 4 tys. zł to wkład własny szpitala.

Sprzęt będzie wykorzystany w diagnozie i leczeniu m.in. kamicy, przerostu gruczołu krokowego, guza nerki i innych nowotworów.



Kierownik Urologii z Onkologią w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Łukasz Curyło (3L), dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł (4L) i zastępca prezydenta miasta Krakowa Andrzej Kulig (2L)

Bardzo potrzebujemy takich narzędzi. Dzięki nim możliwa będzie szybsza diagnostyka, a co za tym idzie - leczenie. Nowa aparatura pozwoli m.in. na wykonywanie zabiegów minimalnie inwazyjnych i na najwyższym poziomie - powiedziała PAP dyrektor szpitala Narutowicza, dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł.