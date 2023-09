Poznański Hipodrom Wola w najbliższych latach ma przejść znaczącą modernizację. Zostanie wyremontowana m.in. ujeżdżalnia, zaplanowano też prace związane z instalacją elektryczną i inne działania, które mają poprawić obsługę zawodów i zwiększyć komfort kibiców.

Trybuny Hipodromu Wola w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

O planach modernizacji poinformowano na konferencji prasowej z udziałem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwigi Emilewicz. Inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości 2 275 800 złotych z programu Sportowa Polska.

Hipodrom na poznańskiej Woli to wyjątkowy obiekt na mapie Poznania i na mapie polskiego jeździectwa. Powstał na początku XX wieku, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę na pierwszych zawodach gościł na nim sam marszałek Józef Piłsudski. Bardzo mnie cieszy, że ten historyczny obiekt rozpoczyna nowy etap swojego istnienia - mówiła Jadwiga Emilewicz. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ponad 2 mln zł pozwoli zrealizować pierwszy etap przywracania mu blasku. To prace niezbędne, które muszą być wykonane. To też dobry początek dla nowego gospodarza miejsca, którym wkrótce stanie się Grupa MTP, która słynie w całej Polsce z zawodów jeździeckich Cavaliada. Jako poseł z Poznania wspierałam działania w pozyskaniu tego dofinansowania, mam więc satysfakcję z sukcesu - podkreśliła.

Jakie zmiany czekają Hipodrom Wola?

Projekt inwestycji zakłada m.in. naprawę istniejących placów kwarcowych, wraz z wymianą podłoża oraz wykonanie nowej izolacji. W dużej ujeżdżalni planowane jest m.in. wykonanie instalacji elektrycznych oraz remont pomieszczeń służących obsłudze zawodów, sędziom oraz zawodnikom, a także publiczności. W małej ujeżdżalni mają zostać zainstalowane bandy.

W planach jest też m.in. instalacja nagłośnienia i zakup nowoczesnej tablicy wyników. Inwestycja obejmuje również zakup sprzętu, umożliwiającego dbanie o nową nawierzchnię kwarcową - ciągnika, równiarki oraz beczkowozu.

Na poznańskim hipodromie rozgrywanych jest wiele imprez o zasięgu krajowym, ale także międzynarodowym. Największym zainteresowaniem publiczności cieszą się czerwcowe zawody 4Foulee w skokach przez przeszkody, które są jednymi z największych organizowanych w Polsce.