Zakończył się nabór do tegorocznego programu Kawki Bis. Jak podał poznański magistrat, padł rekord - złożono ponad 850 wniosków. Kwota przeznaczona na dofinansowania wynosiła 12,5 mln zł; z uwagi na duże zainteresowanie przyznano dodatkowe fundusze na sfinansowanie wszystkich wniosków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kawka Bis to miejski program dotacyjny wspierający likwidację ogrzewania bazującego na węglu czy drewnie i zastąpieniu go innym ekologicznym sposobem ogrzewania. W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pieca węglowego w przypadku zmiany na: ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową, pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.



Nabór do tegorocznego programu już się zakończył. Jak podkreślił poznański magistrat, padł rekord - złożono ponad 850 wniosków.



Łącznie przygotowano 707 umów na kwotę ponad 13,2 mln zł. To więcej niż pula przeznaczona na program, która wynosiła 12,5 mln zł (była już wcześniej zwiększana). Dlatego też, aby można było rozpatrzyć wszystkie złożone wnioski, rada miasta przegłosowała uchwałę zwiększającą budżet programu dotacyjnego - poinformował poznański magistrat.



Pieniądze przyznawane w programie wypłacane są po ukończeniu inwestycji. Do tej pory mieszkańcy zrealizowali ich 170, łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła ponad 3 mln zł.



Magistrat podał, że dotychczas dzięki programowi Kawka i Kawka Bis, w latach 2015-22 rozliczono 2 143 umów oraz trwale zlikwidowano 4 tys. 210 źródeł na paliwo stałe na terenie Poznania. Wydano łącznie ponad 27,8 mln zł.



Urząd Miasta Poznania zaznaczył, że choć nabór wniosków w programie Kawka Bis został zakończony, nadal skorzystać można z programu "Ciepłe Mieszkanie". Dotacja pozwala na likwidację źródeł ciepła, które nie spełniają wymagań ekologicznych. W programie uzyskać można do 90 proc., zwrotu poniesionych kosztów. Wnioski można składać do 31 marca 2024 roku.



Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła można uzyskać także w ramach programu Czyste Powietrze.



Poznański magistrat przypomniał, że na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z "kopciuchów" będzie karane.



"Do końca 2023 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. trzeba zastąpić piece kaflowe lub typu koza, (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) a do końca 2027 r. - kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4" - wskazano.