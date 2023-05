Nowoczesny stadion lekkoatletyczny z funkcją piłkarską powstanie przy ul. Wyspiańskiego, w miejscu obecnego stadionu Resovii. Trybuny stadionu będą mogły pomieścić przynajmniej 7,5 tys. widzów.

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki / matriały prasowe / Materiały prasowe

PCLA jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będziemy realizować. Proces dojścia do możliwości ogłoszenia przetargu był bardzo skomplikowany. Trzeba było rozwiązać wiele problemów, które narosły przez lata, dokupić terenów, niezbędnych do tego, by tę inwestycję móc wykonać, by dać mieszkańcom i naszym sportowcom wspaniały, nowoczesny obiekt - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Pierwszy przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu lekkoatletycznego z funkcją piłkarską został unieważniony. Zgłosiła się tylko jedna firma, której oferta przekraczała wynikającą z kosztorysu kwotę.

Jesteśmy zdeterminowani, by PCLA wybudować. Dlatego też szybko przetarg ponawiamy. Liczymy, że tym razem zainteresowanie tą inwestycją ze strony firm będzie większe. Chcemy, aby stadion powstał do końca października 2026 - taki termin zakończenia inwestycji wpisaliśmy do przetargu - informuje Konrad Fijołek. Na realizację PCLA do jesieni 2026 roku zgodziło się Ministerstwo Sportu i Turystyki, które współfinansuje to zadanie.

W ciągu kilku najbliższych dni ogłoszenie o przetargu ukaże się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Otwarcie ofert planowane jest na lipiec.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego inwestycji nowy stadion przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie będzie pełnił funkcję centrum lekkiej atletyki i ma być przystosowany do organizowania zawodów rangi mistrzostw Polski seniorów czy też mistrzostw Europy U23, U20, U18. Obiekt będzie wyposażony w 400 metrową bieżnię a także m.in. skocznie do skoku w dal, wzwyż, o tyczce oraz krytą, 150 metrową bieżnię.

Drugą funkcją stadionu będzie piłkarska. Obiekt będzie spełniał kryteria licencyjne Ekstraklasy i rozgrywek klubowych UEFA. Trybuny stadionu będą mogły pomieścić przynajmniej 7,5 tys. widzów. Stadion będzie przystosowany także do organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak np. koncerty.

PCLA jest wspólnym przedsięwzięciem miasta Rzeszowa, województwa podkarpackiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.