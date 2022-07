Dziś - czyli 1 lipca - otwarta została nowa atrakcja dla turystów - kolej gondolowa nad Jeziorem Solińskim. Zapierające dech w piersiach widoki będzie można podziwiać z wagoników poruszających się nad taflą wody.

Wagon kolei gondolowej nad zaporą wodną w Solinie / Darek Delmanowicz / PAP

Nowa kolejka gondolowa pokonuje trasę ok. 1,5 km ze stacji dolnej Plasza na koronie zapory do stacji górnej Jawor i do wieży widokowej.



Takie widoki tylko nad Soliną Józef Polewka / RMF FM

Wagoniki poruszają się z prędkością 6m/s, częściowo nad lustrem wody. Liny kolejki są rozpięte na pięciu podporach o różnych wysokościach. Trzecia z nich ma 75 metrów i jest to najwyższa podpora kolei linowej w Polsce.



Budowa rozpoczęła się wiosną 2021 roku. Inwestycję zrealizowały Polskie Koleje Linowe (PKL), a jej koszt to ok. 110 mln zł.

Dane techniczne kolejki to:

najwyższy punkt na trasie to 102 m

wsparta jest na 5 podporach, a najwyższa z nich (podpora nr 3) mierzy 75m i jest najwyższą podporą kolei w Polsce

długość trasy to 1580m

max. prędkość gondoli: do 21km/h

długość pętli liny to 3079,33 m

przepustowość kolejki to 17 600 osób dziennie

waga liny to 27 ton

średnica liny to 47mm

minimalny czas jazdy pomiędzy stacjami to 5 minut i 11 sekund

wysokość n.p.m stacji Plaszy (dolnej) 456,60 m

wysokość n.p.m stacji Jawor (górna stacja) 561,80m

lina pomiędzy podporami została rozwieszona przez wyspecjalizowanego drona

maksymalna odległość pomiędzy podporami (2 i 3) - 681,67 m

na szczyt wieży (taras widokowy na 10 piętrze) prowadzi 247 stopni

montaż kolei PKL Solina zajął 4 tygodnie - od 7.10.21 - 5.11.21