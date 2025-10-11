Policjanci z Sanoka proszą o pomoc wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym Wiktorze Fabianie. 15-latek wyszedł wczoraj do szkoły i już nie wrócił.

Policja apeluje o pomoc osoby, które mają informacje o 15-latku / Policja / Shutterstock

Nastolatek po zajęciach nie wrócił do domu. Co istotne, policja informuje, że jego telefon jest nieaktywny. Ze zgromadzonych do tej pory informacji wynika, że chłopak może przebywać na terenie Rzeszowa.

Funkcjonariusze informują, że Wiktor Fabian ma 168 cm i szczupłą budowę ciała. Jest szatynem, ma dłuższe włosy i piwne oczy. W momencie, w którym wyszedł z domu, był ubrany prawdopodobnie w szare spodnie, czarne buty sportowe, czarną bluzę z białymi dodatkami. Miał też czarny plecak. Co ważne, na lewym policzku przy uchu ma charakterystyczne znamię.

Mundurowi udostępnili zdjęcie Wiktora Fabiana / Policja

Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionego lub mają informacje mogące przyczynić się do jego odnalezienia, proszone są o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sanoku tel. 47 8296 311 lub 112.