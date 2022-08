W piątek, 5 sierpnia, zmieni się organizacja ruchu pieszych na Starym Rynku. Chodzi o rejon ul. Jana Baptysty Quadro.

/ poznan.pl / Materiały prasowe

Jak informuje poznański magistrat, w piątek, 5 sierpnia, wyłączony z ruchu pieszego zostanie fragment od pomnika św. Jana Nepomucena do wejścia do budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.

Jednocześnie udostępnione zostanie zamknięte do tej pory przejście do Bamberki, od strony ul. Wronieckiej. Na tym odcinku zakończono już prace związane z siecią gazową. Również w piątek rozpoczną się wykopy pod przyłącza do budynków i toaletę podziemną.

/ Poznańskie Inwestycje Miejskie / Materiały prasowe

Mimo trwających robót na Starym Rynku, w dalszym ciągu można korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali, jak i pozostałych miejsc otwartych dla klientów podczas przebudowy - przypomina magistrat.