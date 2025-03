Ostrów Wielkopolski został dziś polską stolicą gry w palanta. Ta podwórkowa, nieco zapomniana dyscyplina wraca na salony. W Arenie Ostrów odbywa się Puchar Polski w Palanta - pierwszy taki turniej od prawie 50 lat. Jak grać w palanta i jak to się stało, że powstał z niego baseball? O historii tej gry opowiedział naszemu reporterowi Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego.

Puchar Polski w Palanta. "To nasz prawdziwy sport narodowy" / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

W Arenie Ostrów trwa właśnie pierwszy po 1978 roku Puchar Polski w Palanta. To najstarsza podwórkowa gra wymyślona właśnie w naszym kraju. Na specjalnym boisku rywalizuje 12 drużyn z całego kraju.

Najstarsze zapiski dotyczące tej gry pochodzą z pierwszej połowy XV wieku - mówi w rozmowie z RMF FM Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego.

Mamy zapiski, które potwierdzają, że w 1427 roku ta gra już była popularna. Dużą popularnością cieszyła się też w czasach Zygmunta Augusta. To taki nasz sport narodowy. Prekursor baseballa. Polscy osadnicy, kiedy wyjechali zakładać pierwsze Polonie w Stanach Zjednoczonych, zabrali tę grę ze sobą - tłumaczy Szymborski.

Wideo youtube

O co chodzi w grze w palanta? Kluczowych jest kilka umiejętności, jak wybicie piłki, złapanie jej, biegi i zaliczanie baz. To bardzo wszechstronny sport - mówią organizatorzy turnieju.

Palant to polski sport zespołowy, który narodził się ponad 600 lat temu, a w przeszłości był jedną z ulubionych gier dzieci i dorosłych. To dynamiczna gra, łącząca bieganie, precyzyjne odbicia drewnianym kijem oraz strategiczne działania drużynowe.

Medale przygotowane dla najlepszych ekip turnieju / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

Drużyny rywalizują, starając się zdobywać punkty poprzez odbijanie piłki kijem i bieganie między bazami. Jeden zespół wybija piłkę, a drugi broni boiska, próbując złapać ją w locie lub wyeliminować biegacza.

W przeciwieństwie do baseballa palant wymaga trzymania kija jedną ręką i wybicia piłki samodzielnie podrzuconej, co czyni grę bardziej dynamiczną i precyzyjną. To sport pełen emocji, wymagający refleksu, sprytu i zespołowej strategii - wyjaśnia Szymborski.

Wideo youtube

Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego, w rozmowie z RMF FM zapowiada, że czeka nas renesans palanta. Chcemy, by ta gra wróciła na salony. Mamy ligę palantową, poszukujemy nowych zawodników, zakładamy kolejne drużyny. Jeśli ktoś chce dołączyć - zapraszamy do kontaktu! - zachęca.